00878、0056、00919全賣換0050！高股息ETF狂漲他後悔 網點破盲點

高股息ETF近期表現強勢，讓部分轉向市值型ETF的投資人開始懷疑當初的決定。一名網友在PTT股板發文表示，自己原本持有國泰永續高股息（00878）50張、元大高股息（0056）10張，以及群益台灣精選高息（00919）30張，後來跟隨指數化投資策略，將持股全部賣出，轉進元大台灣50（0050）及美股VOO，沒想到近期高股息ETF漲勢強勁，讓他相當懊悔。

原PO表示，轉進0050與VOO後，投資表現並沒有不好，但觀察最近兩個交易日，高股息ETF不僅跌幅比0050小，漲幅也相對突出，讓他認為當初根本不應該全部出清。他坦言，現在才發現市值型與高股息ETF其實可以並存，只是自己早已賣光，面對持續走高的股價，不知道是否應該用更高的價格買回。

原PO也提到，過去曾看過持有30至50檔股票就能達到一定分散效果的說法，認為高股息三兄弟都符合這項條件，因此對賣出決定更加後悔。他直言，雖然高股息ETF上漲速度可能不如市值型，但股價仍持續創高，讓他忍不住詢問網友，現在究竟該如何操作。

文章曝光後，不少網友認為，真正的問題不是高股息ETF該不該買，而是原PO太容易受到短期績效影響。有人直言「等後面市值漲贏高股息你是不是又要再後悔一次」、「那個漲就想換 大概永遠就這樣了」，也有人提醒「抱長最忌諱吃碗內看碗外最後吃碗外QQ」，認為投資人不可能每一波行情都抓到，頻繁追逐強勢標的反而容易打亂原有策略。

不過，也有網友支持市值型與高股息ETF同時配置，表示「本來就可以共存 誰說只能買市值型」、「本夠就兩個都配, 才不用在那邊後悔東後悔西追高殺低」。另有人建議「當初不要賣，配息全投0050就好啦」，但也有網友質疑，僅憑兩天行情就認定高股息比較好，未免太早下結論。還有人一語道破投資人的矛盾心態：「說不定下次0050漲比較快，又會後悔高股息漲太慢。」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。