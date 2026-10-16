00919第14次填息只花20天！年化配息率13.77%再受關注

群益台灣精選高息ETF（00919）第14次除息填息了！統計本次填息天數20天就填息年化配息率13.77%。台股16日開高，00919早盤以32.5元開高後一路走高，隨即穩定上揚至33元完成盤中填息，讓參與第14次填息的141.9萬位投資人息利雙收。

ETF理財達人表示，台股在面臨挑戰萬點大關前，大盤大漲大跌的頻率將提高，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，今年台股高息在台股多頭氣氛熱絡下，成分股大多上揚績效表現不落人後。

ETF理財達人指出，高息資產具備易漲抗跌的特性，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，投資價值將明顯優於一般資產。金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續14季維持年化配息率10%以上，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。建議投資人應該關注如何讓自己的投資部位打造穩定現金流，在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

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