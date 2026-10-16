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009826「走勢比血壓還平」太無聊？股添樂曝親友經驗：終於清靜了
貝萊德世界股票（009826）掛牌2個半月以來，股價最高到10.39，最低9.93，每天大多數時間上下都在0.5%以內，而且常常開盤收盤都是一條直線，最重要的是穩步往上。
這種ETF唯一的缺點，就是太無聊，走勢比血壓更平緩，對於習慣台股上沖下洗的股民多半不愛。
不過我相信，這種特質在接下來的市場，會慢慢受重視。因為10月以來，可以明顯感受到半導體板塊波動開始放大，像台股這個月常常一下漲1000點，一下又跌1000點。
惹得不少股民漲也怕，跌也怕。上漲怕買太少，下跌怕套最高。每天弄得緊張兮兮的，明明收盤了，手機卻時刻緊盯台指期夜盤走勢。
所以像009826這種特質，就很適合拿來跟台股ETF做搭配。一方面波動是真的低，搭起來能有效降低整體波動；另一方面台股高度集中半導體，配一個009826分散全球市場，其實就能簡單組合一個滿全面的配置了。
今天想提它，原因是想起上半年有位親友詢問，手邊有點閒錢該挑什麼股票來買？當時我給他幾檔有在追的股票，還有幾隻科技ETF讓他去選。
結果我後悔了，大漲問還能不能加碼，下跌問哪時候止跌？弄得我比他還緊張。
後來我跟他說，最近盤勢不穩，先別亂買，撥一點來買這檔009826。
那天之後再也沒有打給我，我又得以回歸舒心的小日子了。
所以我現在對它特別有好感，真不錯啊。
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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