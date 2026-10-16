快訊

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

監守自盜！台南保全支開菜鳥 劫運鈔車上千萬鉅款騎車逃逸

被批服裝不純樸！賈永婕回應立院外套風波 親揭背後原因：都是老公的錯

聽新聞
0:00 / 0:00

009826「走勢比血壓還平」太無聊？股添樂曝親友經驗：終於清靜了

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股震盪加劇，貝萊德世界股票（009826）走勢相對平穩。股添樂分享，推薦親友買進後，對方不再頻繁追問行情，讓他笑稱終於恢復清靜。記者陳正興／攝影
台股震盪加劇，貝萊德世界股票（009826）走勢相對平穩。股添樂分享，推薦親友買進後，對方不再頻繁追問行情，讓他笑稱終於恢復清靜。記者陳正興／攝影

貝萊德世界股票（009826）掛牌2個半月以來，股價最高到10.39，最低9.93，每天大多數時間上下都在0.5%以內，而且常常開盤收盤都是一條直線，最重要的是穩步往上。

這種ETF唯一的缺點，就是太無聊，走勢比血壓更平緩，對於習慣台股上沖下洗的股民多半不愛。

不過我相信，這種特質在接下來的市場，會慢慢受重視。因為10月以來，可以明顯感受到半導體板塊波動開始放大，像台股這個月常常一下漲1000點，一下又跌1000點。

惹得不少股民漲也怕，跌也怕。上漲怕買太少，下跌怕套最高。每天弄得緊張兮兮的，明明收盤了，手機卻時刻緊盯台指期夜盤走勢。

所以像009826這種特質，就很適合拿來跟台股ETF做搭配。一方面波動是真的低，搭起來能有效降低整體波動；另一方面台股高度集中半導體，配一個009826分散全球市場，其實就能簡單組合一個滿全面的配置了。

今天想提它，原因是想起上半年有位親友詢問，手邊有點閒錢該挑什麼股票來買？當時我給他幾檔有在追的股票，還有幾隻科技ETF讓他去選。

結果我後悔了，大漲問還能不能加碼，下跌問哪時候止跌？弄得我比他還緊張。

後來我跟他說，最近盤勢不穩，先別亂買，撥一點來買這檔009826。

那天之後再也沒有打給我，我又得以回歸舒心的小日子了。

所以我現在對它特別有好感，真不錯啊。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 血壓 台股

股添樂 股市新觀點

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股重挫高股息ETF撐住了？00961、00919跌不到0.5％ 跌幅比較曝光

00985A首次除息倒數！每張領2150元、年化配息率18.66% 今天最後買進

00985A配息2.15元！二代健保要扣嗎？持有333張才可能達門檻

買預售屋月底要繳150萬⋯男全押ETF遇台股大跌崩潰！網一面倒勸賣股

相關新聞

00878、0056、00919全賣換0050！高股息ETF狂漲他後悔 網點破盲點

高股息ETF近期強勢，網友因全數轉進0050與VOO而後悔；網友提醒勿受短期績效影響，市值型與高股息可並存，避免追高殺低。

009826「走勢比血壓還平」太無聊？股添樂曝親友經驗：終於清靜了

貝萊德世界股票009826掛牌逾兩個月，股價在9.93至10.39間震盪，波動低且穩步上行；可搭配台股ETF，分散全球市場、降低整體波動。

買預售屋月底要繳150萬⋯男全押ETF遇台股大跌崩潰！網一面倒勸賣股

台股近期震盪加劇，一名投資人卻因資金幾乎全數投入股市，面臨買房工程款即將到期的難題。他在PTT股板發文表示，上個月才買下一間預售屋，月底就得繳交約150多萬元工程款，原本打算等台股突破5萬點再賣股，沒想到遇上股市大跌，讓他猶豫是否該繼續等待反彈。貼文曝光後引發熱議，多數網友建議先賣股變現，避免影響買房計畫。

00985A配息2.15元！二代健保要扣嗎？持有333張才可能達門檻

00985A配息2.15元，股利所得占2.79%，約持有333張又417股才可能達二代健保補充保費門檻；00927配息全為已實現資本利得。

00985A首次除息倒數！每張領2150元、年化配息率18.66% 今天最後買進

00985A今（16）日為首次除息最後買進日，每張配息2150元，年化配息率18.66%，收益分配預計11月13日入帳。

台股暴跌ETF兩樣情！00713逆勢漲1.1%、0050跌3.6% 主動式ETF最慘跌6.6%

台股10月15日重挫，ETF表現呈兩極：00713逆勢漲1.1%，0050跌3.6%，主動富邦台灣龍耀跌6.6%墊底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。