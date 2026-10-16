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00985A配息2.15元！二代健保要扣嗎？持有333張才可能達門檻

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
多檔ETF陸續公告配息資訊，主動野村台灣50（00985A）確定每單位配發2.15元，其中97.21%來自已實現資本利得；主動中信台灣收益（00406A）也公布新一期配息資訊，ETF股利組成與二代健保門檻受到關注。記者余承翰／攝影
多檔ETF陸續公告配息資訊，主動野村台灣50（00985A）確定每單位配發2.15元，其中97.21%來自已實現資本利得；主動中信台灣收益（00406A）也公布新一期配息資訊，ETF股利組成與二代健保門檻受到關注。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為10月15日

今天台股大盤重挫1,655.96點，跌幅高達3.41%，不僅失守月線，更跌破47,000點大關。不知道大家今天有沒有趁機撿便宜呢？

而剛好今天（10/15），也是多檔ETF公告第二階段（期後）配息的日子，包含（00927）群益半導體收益、（00985A）主動野村台灣50等，都公布了最新的配息資訊。

相較於第一階段公布的預估配息金額，第二階段除了確認實際配息金額，也會揭露預估股利組成，讓投資人可以進一步推算，本期究竟要持有多少張，才可能被課徵二代健保補充保費

首先來看主動野村台灣50（00985A），本期確定每單位配發2.15元，以今日（10/15）收盤價23.04元計算，單次配息率約9.33%。

而本期配息來源主要為已實現資本利得，占比高達97.21%，剩餘2.79%則來自成分股的股利所得。

由於二代健保補充保費是針對單次達20,000元的股利所得課徵，因此依照本期公告的股利組成推算，約需持有333張又417股以上，才可能觸及補充保費的課徵門檻。

這個門檻相對較高，對於持有張數不多的投資人來說，本期就不太需要擔心補充保費的問題。

除了配息之外，00985A近期的基金規模成長也相當驚人。從第一階段配息公告至第二階段公告前一日，基金規模大幅成長超過143.15%，顯示這段期間有不少資金流入。

而在今日大盤重挫3.41%的情況下，00985A的跌幅也小於大盤，是今日少數跌幅相對較小的主動式台股ETF之一。

再來是群益半導體收益（00927），本期同樣維持第一階段公告的每單位2元，以今日收盤價計算，單季殖利率約5.26%。

而它本期配息來源100%為已實現資本利得，沒有股利所得，因此不論持有多少張，本次配息都不會因股利所得而被課徵二代健保補充保費，也不會以股利所得計入綜合所得稅。

而且不只有00927，另外三檔主動式ETF，包含主動安聯台灣高息（00984A）、主動群益科技創新（00992A），以及主動兆豐台灣豐收（00996A），本期配息來源同樣都是100%已實現資本利得。

截至目前已公布第二階段配息資訊的上述ETF，實際配息金額都與第一階段相同，沒有出現調高或調降的情況。

不過，這波配息公告還沒有全部結束。

包含復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、永豐台灣ESG（00888）等ETF，目前都還在等待第二階段的配息結果，後續除了關注實際配息金額，也可以留意各檔ETF的股利組成。

除此之外，準備在月底、下個月初除息的ETF，也陸續公布新一期配息資訊，像是主動中信台灣收益（00406A）、群益優選非投等債（00953B）等，也都是近期值得關注的標的。

接下來還會有更多ETF公布實際配息金額及股利組成，我也會持續幫大家整理最新資訊，讓大家可以更清楚掌握各檔ETF的配息消息！

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 二代健保補充保費 00406A主動中信台灣收益 0056元大高股息 00888永豐台灣ESG

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