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17檔台股ETF除息前最後買進日曝！ 00927年息20%今年漲幅奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
17檔10月19日除息的台股ETF。資料來源：CMONEY、2026／10／15
17檔10月19日除息的台股ETF。資料來源：CMONEY、2026／10／15

10月除息高峰日將在下周一來到，統計有17檔台股ETF將於10月19日除息，16日是最後買進日，以預估年化配息率來看，包括群益半導體收益（00927）、兆豐電子高息等權（00943）、主動兆豐台灣豐收（00996A）三檔超過20%；再以今年來績效表現來看，群益半導體收益（00927）上漲95.93%漲幅居冠，00927以超過20%的年化配息率，加上近一倍的漲幅表現，息利雙收最可期。

市場法人表示，今年台股搭上AI的趨勢潮流漲勢凌厲，一般投資人自行選股難度較高，透過ETF布局半導體供應鏈，可有效分散個股風險，並掌握AI中長線成長契機近期台股創高後拉回大震盪，不過台股長多格具未變，投資人可趁機逢低分批布局具有半導體科技題材的台股ETF。

據了解，00927兼具「半導體」與「高息」兩大市場火熱主題，甫公布今年第四次季配息金額達每單位2元，年化配息率高達20.06%，連續4季創下配息金額新高，想參與領息的投資人，最晚需在10月16日買進，投資人可多留意投資契機。

00927經理人謝明志表示，台股5萬大關前近關情怯，加上近期市場受到美國聯準會升息、AI 高本益比族群評價修正，及雲端服務供應商自由現金流轉弱等因素影響，短線投資氣氛轉趨謹慎。不過，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，建議投資人可續抱或逢低布局台股科技高息ETF。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，從資金面、企業獲利、出口動能與 AI 產業鏈需求來看，台股長線多頭格局並未改變，仍是亞洲科技股中具備高度配置價值的市場。台灣半導體產業核心戰力，從上游IC設計、半導體材料和設備，到中游晶圓代工，並延伸至下游IC封測、記憶體等，AI驅動的半導體擴產浪潮持續爆發，中長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股表現仍可期。在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業值得關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 除息 漲幅

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