00985A首次除息倒數！每張領2150元、年化配息率18.66% 今天最後買進

超級除息日來襲，下周一（19日）共有67檔ETF將除息，今（16）日為參與配息的最後買進日。

其中，近日備受矚目的主動野村台灣50（00985A），首次配息確定每單位發放2.15元，每張可領2,150元，以昨（15）日收盤價23.04元換算，單次配息率約9.33%、年化配息率約18.66%，收益分配預計11月13日入帳，想參與本次配息的投資人，須於今日收盤前買進。

主動野村台灣50（00985A）自9/30第一階段配息公告後，規模迅速增大，自9月底約106億元，於10月12日突破200億元，至15日更飆升至277億元，約兩週增加逾170億元，增幅達162%。

期間累計淨申購金額達182.8億元，顯示規模成長背後，買盤支持力量強勁。在市場震盪之際，資金持續進駐，加上首次除息即將登場，使該ETF成為近期市場關注焦點。

市場法人表示，兼顧現金流與資產成長，是投資人布局台股ETF的重要需求，也讓結合配息機制與主動選股的產品受到關注。

在產業與個股輪動迅速的環境下，主動式ETF經理人可依企業獲利、訂單展望及評價變化，靈活調整持股與配置比重，以大型權值龍頭為核心，搭配具成長潛力的企業，參與台股核心產業發展，並掌握不同階段的輪動機會。

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