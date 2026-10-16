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台股暴跌ETF兩樣情！00713逆勢漲1.1%、0050跌3.6% 主動式ETF最慘跌6.6%

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
台股上演大怒神行情，高股息ETF相對抗跌，00713逆勢上漲1.1%、00939與00701雙雙收紅；反觀0050下跌3.6%，部分科技主動式ETF跌幅更超過6%。聯合報系資料照
台股上演大怒神行情，高股息ETF相對抗跌，00713逆勢上漲1.1%、00939與00701雙雙收紅；反觀0050下跌3.6%，部分科技主動式ETF跌幅更超過6%。聯合報系資料照

早安！台股大怒神襲來，你的ETF跟我一樣跌到咪咪帽帽嗎？

昨夜美股通膨警報再響（9月PPI創高），市場對升息與科技股高估值的疑慮加劇，資金迅速從高估值科技板塊撤出，轉向舊經濟與金融族群。

美股道瓊工業指數大漲1.08%，但費城半導體指數卻下挫0.88%，資金「捨科技、抱傳統」的輪動格局相當顯著。

回顧台股昨日（10/15）各類ETF的表現，更是演繹了一場極端的「冰火兩重天」：

高「含金量」高股息抗跌上揚

當大盤殺聲隆隆時，資金發揮高度防禦本能，湧入低波動與金融資產：

元大台灣高息低波（00713）：穩穩反彈，逆勢強勢上漲1.1%！

統一台灣高息動能（00939）、國泰股利精選30（00701）：雙雙逆勢小漲0.2%。

群益台灣精選高息（00919）：展現優異韌性，僅微幅修正0.3%。

市值型跟隨大盤拉回

元大台灣50（0050）：受大盤與權值股回檔影響，下跌-3.6%。

凱基台灣TOP 50（009816）：同步回檔-2.8%。

科技主動式慘遭拋售被打回原形

主動式ETF因高度集中於高Beta的科技與AI零組件，加上缺乏金融股緩衝，在情緒殺盤時首當其衝：

主動復華未來50（00991A）：重挫-6.2%。

主動統一台股增長（00981A）：下跌-5.7%。

主動富邦台灣龍耀（00405A）：更以-6.6%慘澹墊底（收8.75元），難怪朋友哀號「又破產啦，準備跑路！」

棒棒碎碎念

台積電仍具基本面

雖然台積電ADR隨美股回檔，但昨日台積電法說會三度上修全年營收至4%、Q3單季EPS高達29.43元，且魏哲家證實「所有AI業者都在與台積電合作」，強悍的基本面將是現貨與科技鏈最堅實的護城河。

防禦與資產再平衡

在高通膨與利率環境不確定下，高「含金量」與低波動的高股息ETF依然是抗震最佳工具。若持股多為高Beta主動式ETF，無須恐慌盲砍，建議待市場情緒洗盤築底後再做資產調整。

大家的投資組合昨日表現如何？是靠高股息穩住陣腳，還是準備趁科技股拉回尋找加碼機會？歡迎在下方留言分享你的今日策略！

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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