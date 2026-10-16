台股重挫高股息ETF撐住了？00961、00919跌不到0.5％ 跌幅比較曝光

＊原文發文時間為10月15日

今日台股大暴跌，才知道誰是真正的高股息。

高股息ETF的真正價值，不是漲的時候配得多，而是大暴跌的時候，能不能幫你守得住。

平常行情好的時候，大家都在比誰配息高、誰年化殖利率漂亮，彷彿配得越多，就是越好的ETF。但今天台股一場大跌，市場直接幫投資人上了一堂課。

看看今天高股息ETF的表現：

00961：-0.30% 00919：-0.34% 00900：-0.65% 00940：-0.89% 00878：-1.07% 00918：-1.07% 00929：-1.59% 0056：-2.27%

再看看主動式ETF：

00984A：-3.00% 00404A：-3.82% 00999A：-4.41% 00401A：-4.93% 00408A：-4.94% 00400A：-5.32% 00406A：-6.16%

同樣面對市場下跌，有人跌不到1%，有人卻跌超過6%。

這就是為什麼，投資高股息ETF，不能只看配息率。高股息，不應該變成高風險的代名詞。

為追求的是每個月穩定領息，結果卻為了多領一點配息，承擔了更大的價格波動；配息領得很開心，本金卻跌得亂七八糟，這真的是當初投資高股息的目的嗎？

今天00961僅下跌0.30%，在這份ETF名單中展現相對抗跌的表現。這也提醒我們，真正值得關注的，不只是配多少息，而是市場震盪時，投資組合能否展現相對穩健的特性。

牛市看報酬，熊市看風控；行情好時比配息，行情差時比抗震。

投資高股息，不是要你放棄報酬，而是別為了追逐漂亮的配息數字，忘記自己究竟承擔了多少風險。配息是投資的果實，守住資產才是長期投資的根本。

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