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台股重挫高股息ETF撐住了？00961、00919跌不到0.5％ 跌幅比較曝光

聯合新聞網／ 基金黑武士
台股15日重挫，00961僅下跌0.30%，在所列高股息ETF中相對抗跌，00919跌0.34%、00900跌0.65%；部分主動式ETF跌幅則超過6%，凸顯市場震盪時各檔ETF表現差異。記者余承翰／攝影
台股15日重挫，00961僅下跌0.30%，在所列高股息ETF中相對抗跌，00919跌0.34%、00900跌0.65%；部分主動式ETF跌幅則超過6%，凸顯市場震盪時各檔ETF表現差異。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為10月15日

今日台股大暴跌，才知道誰是真正的高股息。

高股息ETF的真正價值，不是漲的時候配得多，而是大暴跌的時候，能不能幫你守得住。

平常行情好的時候，大家都在比誰配息高、誰年化殖利率漂亮，彷彿配得越多，就是越好的ETF。但今天台股一場大跌，市場直接幫投資人上了一堂課。

看看今天高股息ETF的表現：

00961：-0.30%

00919：-0.34%

00900：-0.65%

00940：-0.89%

00878：-1.07%

00918：-1.07%

00929：-1.59%

0056：-2.27%

再看看主動式ETF：

00984A：-3.00%

00404A：-3.82%

00999A：-4.41%

00401A：-4.93%

00408A：-4.94%

00400A：-5.32%

00406A：-6.16%

同樣面對市場下跌，有人跌不到1%，有人卻跌超過6%。

這就是為什麼，投資高股息ETF，不能只看配息率。高股息，不應該變成高風險的代名詞。

為追求的是每個月穩定領息，結果卻為了多領一點配息，承擔了更大的價格波動；配息領得很開心，本金卻跌得亂七八糟，這真的是當初投資高股息的目的嗎？

今天00961僅下跌0.30%，在這份ETF名單中展現相對抗跌的表現。這也提醒我們，真正值得關注的，不只是配多少息，而是市場震盪時，投資組合能否展現相對穩健的特性。

牛市看報酬，熊市看風控；行情好時比配息，行情差時比抗震。

投資高股息，不是要你放棄報酬，而是別為了追逐漂亮的配息數字，忘記自己究竟承擔了多少風險。配息是投資的果實，守住資產才是長期投資的根本。

◎本文獲 基金黑武士 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息 00900富邦特選高股息30 00940元大臺灣價值高息 00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 00929復華台灣科技優息ETF 0056元大高股息 00406A主動中信台灣收益

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