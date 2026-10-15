00985A趁台股殺盤積極換股！高力持股暴增百倍 研華幾乎出清

台股今（15）日重挫，主動野村台灣50 ETF（00985A）也下跌3.19%，收在23.04元。不過，從盤後公布的持股資料來看，00985A趁著這波殺盤積極換股，不僅大幅增加高力（8996）持股，也加碼南電（8046）、光聖（6442）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）及台塑（1301），另一邊則減碼研華（2395）與中華電（2412）。

其中，散熱廠高力的持股部位暴增百倍，工業電腦廠研華則幾乎遭到出清，持股大減99.73%，中華電也減少近七成。由於00985A屬於主動式ETF，經理人可以隨市場變化靈活調整持股，操作方式與追蹤臺灣50指數的被動式ETF不同，因此也被市場稱為「強化版0050」。

除了換股動作受到關注，00985A今日也公布最新配息，確定每單位配發2.15元，換算每張可領2,150元。以今日收盤價23.04元計算，單次配息率約9.33%，年化配息率約18.66%。最後買進日為10月16日，10月19日首次除息，預計11月13日發放。

00985A近期規模也一路攀升，9月30日只有106.02億元，10月8日增至176.11億元，14日來到257.79億元，15日收盤更衝上277.93億元。短短約兩週，規模增加171.91億元，增幅約162.2%。值得注意的是，雖然規模快速擴張，但第二階段公告的每單位配息仍維持2.15元，沒有因此縮水。

00985A以臺灣50報酬指數作為績效指標，但經理人不必完全照著指數成分股及權重配置。從這次大幅增加高力、南電等持股，同時減碼研華與中華電來看，基金明顯調整了布局方向，也凸顯主動式ETF與傳統市值型ETF在操作上的差異。

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