台股重挫1655點、日韓股同步下殺！009826跌0.79%相對抗跌

亞洲主要股市今（15）日同步走跌，台股加權指數下跌1,655.96點，收46,969.87點，跌幅3.41%；日本、韓國股市跌勢更重。相較之下，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）收10.08元，下跌0.08元、跌幅0.79%，單日市價表現相對抗跌。

從亞股表現來看，日經平均指數下跌3,318.34點，報64,425.95點，跌幅4.90%；韓國綜合股價指數下跌454.59點，報5,554.22點，跌幅7.57%。依上述報價，韓股跌幅最大，其次為日股，台股跌幅也超過3%。

009826今日以10.06元開出，盤中最低10.03元、最高10.10元，終場收在10.08元，高於開盤價。儘管較前一交易日收盤價10.16元回落，但盤中高低價差為0.07元，當日跌幅較台股少約2.62個百分點。

10月15日｜亞洲股市與009826表現 指數／ETF 收盤 漲跌幅 台股加權指數 46,969.87 －3.41% 日經平均指數 64,425.95 －4.90% 韓國綜合指數 5,554.22 －7.57% 009826 世界股票 10.08元 －0.79% 資料來源：10月15日報價截圖。指數單位為點；009826為市價，各市場交易時段不同。

依貝萊德官網資料，009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，投資範圍涵蓋全球已開發與新興市場，透過不同市場、產業及地區進行分散布局。截至10月14日，官網列示投資標的數為1,520檔，配置範圍跨越多個股票市場。

009826今日市價跌幅小於台、日、韓主要股價指數，呈現與單一市場不同的價格走勢。評估全球股票ETF的配置效果，觀察重點包括各市場持股權重、產業分布與匯率變動，並須以一致期間的淨值報酬及波動幅度比較，才能進一步判斷分散布局對投資組合的實際影響。

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