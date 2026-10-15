快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫1655點、日韓股同步下殺！009826跌0.79%相對抗跌

聯合新聞網／ 綜合報導
亞股15日同步走跌，009826收10.08元、下跌0.79%，單日市價跌幅小於台、日、韓主要股價指數。聯合報系資料照
亞股15日同步走跌，009826收10.08元、下跌0.79%，單日市價跌幅小於台、日、韓主要股價指數。聯合報系資料照

亞洲主要股市今（15）日同步走跌，台股加權指數下跌1,655.96點，收46,969.87點，跌幅3.41%；日本、韓國股市跌勢更重。相較之下，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）收10.08元，下跌0.08元、跌幅0.79%，單日市價表現相對抗跌。

從亞股表現來看，日經平均指數下跌3,318.34點，報64,425.95點，跌幅4.90%；韓國綜合股價指數下跌454.59點，報5,554.22點，跌幅7.57%。依上述報價，韓股跌幅最大，其次為日股，台股跌幅也超過3%。

009826今日以10.06元開出，盤中最低10.03元、最高10.10元，終場收在10.08元，高於開盤價。儘管較前一交易日收盤價10.16元回落，但盤中高低價差為0.07元，當日跌幅較台股少約2.62個百分點。

10月15日｜亞洲股市與009826表現

指數／ETF收盤漲跌幅
台股加權指數46,969.87－3.41%
日經平均指數64,425.95－4.90%
韓國綜合指數5,554.22－7.57%
009826 世界股票10.08元－0.79%

資料來源：10月15日報價截圖。指數單位為點；009826為市價，各市場交易時段不同。

依貝萊德官網資料，009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，投資範圍涵蓋全球已開發與新興市場，透過不同市場、產業及地區進行分散布局。截至10月14日，官網列示投資標的數為1,520檔，配置範圍跨越多個股票市場。

009826今日市價跌幅小於台、日、韓主要股價指數，呈現與單一市場不同的價格走勢。評估全球股票ETF的配置效果，觀察重點包括各市場持股權重、產業分布與匯率變動，並須以一致期間的淨值報酬及波動幅度比較，才能進一步判斷分散布局對投資組合的實際影響。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

00985A趁台股殺盤積極換股！高力持股暴增百倍 研華幾乎出清

00985A趁台股重挫積極換股，高力持股暴增百倍，研華大減99.73%；每單位配息2.15元，規模兩週增逾162%。

台股重挫1655點、日韓股同步下殺！009826跌0.79%相對抗跌

亞股15日同步重挫，台股跌1655點、日韓跌幅更深；009826收10.08元，跌0.79%相對抗跌。

00985A規模衝277億！兩周暴增161％ 首配息「確定2.15元」不縮水

00985A規模兩週暴增約161%至277億元，首次配息每單位2.15元，10月19日除息、11月13日發放。

外資狂倒3,000億元誰在接？台股ETF爆出史上最狂千億元買氣

升息壓力再度來襲，外資15日在台股賣超3,025.5億元，改寫史上最大賣超紀錄，台股開低走低，盤中最低下探46,795點，終場下跌1,655點或3.4%，月線失守。不過，象徵螞蟻雄兵的台股ETF卻湧入史上最大買氣，單日淨申購金額衝破千億元大關，衝上1,030.4億元，呈現內資大對決外資。

押寶台股5萬點不是夢 逾百億元上車槓桿ETF規模超車主動式ETF

台股失守47K之際，積極性買盤進場卡位，15日元大台灣50正2（00631L）下跌6.6%，獲得119.04億元的淨申購之下，規模為2,690.5億元，而主動統一台股增長（00981A）下跌5.7%也有11.06億元淨申購，規模來到2,650.7億元，元大台灣50正2一舉成為第六大ETF，而ETF前六大再度全數由被動式ETF占據。

台股暴跌1656點！00406A配息連3次維持0.138元 年化配息率17.8％

00406A公告第四次每單位配息0.138元，年化配息率約17.8%；台股暴跌1655.96點，外資單日賣超3025億元創史上新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。