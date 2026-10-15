外資狂倒3,000億元誰在接？台股ETF爆出史上最狂千億元買氣

升息壓力再度來襲，外資15日在台股賣超3,025.5億元，改寫史上最大賣超紀錄，台股開低走低，盤中最低下探46,795點，終場下跌1,655點或3.4%，月線失守。不過，象徵螞蟻雄兵的台股ETF卻湧入史上最大買氣，單日淨申購金額衝破千億元大關，衝上1,030.4億元，呈現內資大對決外資。

根據統計，今日前十大淨申購台股ETF金額都在20億元之上，更有3檔突破百億元，依序為元大台灣50（0050）的378.06億元、主動中信台灣收益（00406A）136.6億元、元大台灣50正2（00631L）的119.04億元、元大高股息（0056）82.3億元、群益半導體收益（00927）62.8億元、群益臺灣加權正2（00685L）的57.4億元、主動野村台灣50（00985A）的30.08億元、凱基台灣TOP50（009816）的29.2億元、國泰台灣領袖50（00922）的21.09億元、富邦科技（0052）20.4億元。

從買氣的熱門ETF來看，主題型最多，一共有三檔，至於一般指數型、主動式、槓桿型都各兩檔，至於高股息也有一檔。

而元大台灣50、主動中信台灣收益、群益半導體收益單日淨申購金額都改寫歷史新高。

從規模表現來看，主動中信台灣收益870.7億元、群益半導體收益727.4億元、主動野村台灣50的277.9億元也在買盤進場下，抵銷淨值回檔，規模創下新高。

主動野村台灣50經理人林浩詳表示，市場震盪期間，更須區分短期消息衝擊與企業中長期營運趨勢。AI基礎建設需求仍是台股重要成長動能，隨美國企業進入第3季財報公布期，觀察重點將放在雲端業者資本支出，以及供應鏈訂單能否轉化為獲利。

投資布局以具競爭優勢的大型權值龍頭為核心，搭配獲利成長動能較強的企業，並依基本面變化靈活調整持股，因應個股表現分化，掌握產業成長與輪動機會。

台股ETF淨申購前十大。資料來源：各投信官網 統計至10/15 高瑜君／製表

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