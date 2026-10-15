押寶台股5萬點不是夢 逾百億元上車槓桿ETF規模超車主動式ETF

台股失守47K之際，積極性買盤進場卡位，15日元大台灣50正2（00631L）下跌6.6%，獲得119.04億元的淨申購之下，規模為2,690.5億元，而主動統一台股增長（00981A）下跌5.7%也有11.06億元淨申購，規模來到2,650.7億元，元大台灣50正2一舉成為第六大ETF，而ETF前六大再度全數由被動式ETF占據。

盤面上規模逾千億元的台股ETF共計有14檔，依序為元大台灣50（0050）的24,765.1億元、元大高股息（0056）8,400.9億元、國泰永續高股息（00878）6,615.4億元、群益台灣精選高息（00919）6,288.1億元、富邦台50（006208）的4,646.6億元、元大台灣50正2的2,690.5億元、主動統一台股增長2,650.7億元、凱基台灣TOP50（009816）的2,068.4億元、富邦科技（0052）1,627.9億元、大華優利高填息30（00918）的1,619.5億元、復華台灣科技優息（00929）1,609.02億元、國泰台灣科技龍頭（00881）1,470.3億元、主動統一升級50（00403A）的1,310.5億元、元大台灣高息低波1,125.5億元。

在規模逾千億元的台股ETF於15日的淨申贖表現上，大多數都獲得買盤支持，依序為元大台灣50有378.06億元、元大台灣50正2的119.04億元、元大高股息82.3億元、凱基台灣TOP50的29.2億元、富邦科技20.4億元、主動統一台股增長11.06億元、復華台灣科技優息10.4億元、富邦台50的9.9億元、國泰永續高股息4.5億元、國泰台灣科技龍頭3.9億元。

元大台灣50正2追求臺灣50指數單日正向兩倍報酬，在行情趨勢明確如波段上漲或波段下跌時，複利效果可望使元大台灣50正2漲得比元大台灣50的兩倍還多，跌也會比元大台灣50的兩倍少。

相較於直接投資台指期，元大台灣50正2的投資人不用自行轉倉，也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭，槓桿倍數目標兩倍也相對穩定。不過仍提醒，槓桿ETF與原型ETF相比，看對方向可放大獲利，看錯方向虧損也會放大，操作前應謹慎評估，並衡量自身風險屬性與商品適合度。

規模逾千億元的台股ETF表現。資料來源：各投信官網 統計至10/15 高瑜君／製表

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