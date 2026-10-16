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00922配息2.1元 人氣旺

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（15）日崩跌至46K，多檔ETF成交爆量，又以近期有除息議題的ETF備受關注。統計指出，市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）成交量較前一日成長400%，反映投資人趁震盪加碼ETF，也顯示市值型ETF已成為投資人參與台股成長的重要工具。

00922已於14日公告10月配息2.1元，創下成立以來最高單次配息紀錄，成為市場焦點。以收盤價42.31元估算，年化配息率約9.9%。若再加計今年上半年已配發的2元股息，今年已配息4.1元，00922今年配息表現在市值型ETF中居前，兼具參與資本成長與現金流收益特色。

證券業者提醒，想要參與00922本次配息的投資人，今（16）日是最後買進日，除息交易日為19日，股利預計於11月12日發放。預估有19萬名投資人可望參與本次領息。

國泰投信表示，隨著台股今年以來累積漲幅亮眼，不少投資人面臨「擔心追高」與「害怕錯過行情」的兩難。此時與其猜測短期市場高低點，不如透過聚焦台灣大型龍頭企業的市值型ETF，分散個股風險並參與企業長期成長成果。特別是在企業獲利與產業趨勢持續帶動下，具備規模優勢、競爭力及流動性的龍頭企業，面對市場震盪往往有較佳的韌性。

00922自成立以來廣受市場關注，依照證交所最新統計，其規模自2025年底約431億元，到今年10月5日一度突破1,000億元，來到約1,016億元水準，不到10個月成長135%，躋身國內大型ETF之列，長期位居證交所熱門定期定額ETF排行。

00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，與國民ETF 00878同樣採用國際指數編製機構MSCI的系列指數，選股機制兼顧市值代表性及企業獲利品質等概念，會先排除近四季EPS為負公司，以及低碳轉型分數落後的企業，最終篩選出台灣最具代表性的50家大型企業作為成分股。

權重採調整後市值加權設計，並設有單一成分股及前五大成分股權重上限機制，有助降低過度集中風險，兼顧參與龍頭企業成長與投資組合穩定性。國泰投信指出，面對市場震盪與產業基本面變化，透過市值型ETF一次掌握台灣產業領袖企業，仍是投資人布局台股長期成長趨勢的重要策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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