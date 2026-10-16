科技、高息型 伺機布局

台股昨（15）日再度出現跌幅逾4%、跌點超過1,800點的大怒神行情。不過，根據統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌逾千點，後市平均上漲機率高。法人表示，台股長線多頭格局並未改變，其中，科技、高息ETF可視個人投資屬性作選擇，是逢低布局好標的。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤含昨日在過去單日震盪千點以上共有31次，以有資料的近29次統計顯示，後5日、後10日、後20日、後40日、後60日平均漲幅分別為3.42%、3.91%、5.55%、9.86%、14.59%，平均上漲機率約八成。

台灣半導體科技是世界重心，投資人現階段可以選擇科技、能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF，或是選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF逢低分批布局，參與台股未來上漲契機。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，操作策略建議採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，今（2026）年前三季ETF績效排名其實反映台股相當鮮明的產業趨勢，領先族群高度集中於半導體、IC設計與科技產業，背後最大推力仍來自全球AI基礎建設投資。AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。

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