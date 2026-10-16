聽新聞
0:00 / 0:00

科技、高息型 伺機布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股科技相關ETF近期表現
台股科技相關ETF近期表現

台股昨（15）日再度出現跌幅逾4%、跌點超過1,800點的大怒神行情。不過，根據統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌逾千點，後市平均上漲機率高。法人表示，台股長線多頭格局並未改變，其中，科技、高息ETF可視個人投資屬性作選擇，是逢低布局好標的。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤含昨日在過去單日震盪千點以上共有31次，以有資料的近29次統計顯示，後5日、後10日、後20日、後40日、後60日平均漲幅分別為3.42%、3.91%、5.55%、9.86%、14.59%，平均上漲機率約八成。

台灣半導體科技是世界重心，投資人現階段可以選擇科技、能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF，或是選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF逢低分批布局，參與台股未來上漲契機。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，操作策略建議採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，今（2026）年前三季ETF績效排名其實反映台股相當鮮明的產業趨勢，領先族群高度集中於半導體、IC設計與科技產業，背後最大推力仍來自全球AI基礎建設投資。AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

布局 科技 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技商品 定期定額卡穩

台股ETF規模逆勢攀峰 14檔創高、高息型吃香

五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

六檔ETF受益人數締新猷

相關新聞

台股ETF獲螞蟻雄兵掃貨 低接買盤出籠

新一輪利空壓抑全球股市，外資出手創史上最大賣超，台股昨（15日）開低走低，失守月線。此時螞蟻雄兵買盤進場掃貨，勇敢逢低進場，推升台股ETF成交值成長三倍衝上1,976.4億元，更有五檔成交值飆出新天量。

生技ETF 可納避險配置

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，高估值科技股與利率敏感資產率先承壓，市場避險情緒升溫，資金開始尋找具備防禦特性及長期成長潛力的投資標的，生技醫療產業受惠醫療需求剛性、人口高齡化及創新療法發展，在股市波動加劇之際，再度凸顯生技ETF作為分散投資組合風險的配置價值。

六檔悍將 逆勢創高價

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，科技股面臨評價修正及獲利了結賣壓，全球股市回檔，台股昨（15）日也重挫，盤面資金明顯由高評價電子族群轉向電信、金融及內需消費等防禦型族群，相關類股普遍逆勢走強，推升六檔ETF逆勢收新高。

四檔主動商品下周除息 年化配息率最高逾19%

主動式台股ETF配息行情持續升溫，下周將有四檔產品陸續除息，投資人可留意各檔配息金額、年化配息率及除息交易日。隨著台股近期震盪加劇，除息前後的價格變化與填息表現，也將成為投資人布局主動式ETF的重要觀察指標。

00922配息2.1元 人氣旺

台股昨（15）日崩跌至46K，多檔ETF成交爆量，又以近期有除息議題的ETF備受關注。統計指出，市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）成交量較前一日成長400%，反映投資人趁震盪加碼ETF，也顯示市值型ETF已成為投資人參與台股成長的重要工具。

科技、高息型 伺機布局

台股昨（15）日再度出現跌幅逾4%、跌點超過1,800點的大怒神行情。不過，根據統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌逾千點，後市平均上漲機率高。法人表示，台股長線多頭格局並未改變，其中，科技、高息ETF可視個人投資屬性作選擇，是逢低布局好標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。