四檔主動商品下周除息 年化配息率最高逾19%

主動式台股ETF配息行情持續升溫，下周將有四檔產品陸續除息，投資人可留意各檔配息金額、年化配息率及除息交易日。隨著台股近期震盪加劇，除息前後的價格變化與填息表現，也將成為投資人布局主動式ETF的重要觀察指標。

近年隨著主動式台股ETF發行檔數增加，每月公布的配息表現備受市場矚目。根據最新統計，下周將有四檔主動式台股ETF除息，包括主動群益科技創新（00992A）、主動中信台灣卓越、主動兆豐台灣豐收、主動第一金優股息。

進一步檢視這四檔ETF的配息表現，除主動第一金優股息預估年化配息率為7.8%外，其餘三檔的預估年化配息率皆突破一成。其中，以主動兆豐台灣豐收的預估年化配息率達19.3%最為亮眼，居四檔之冠，主動群益科技創新達17.4%、主動中信台灣卓越達11%；若從每股配發金額來看，則以00992A預估每股配發0.85元表現最佳，預估年化配息率亦達到17.4%的水準。

值得注意的是，00992A在近一季績效表現上同樣表現不俗，上漲7.4%為四檔之冠，可說是配息與績效兼具，表現亮眼。主因其選股聚焦AI科技趨勢，包括ASIC、先進封裝、先進製程、高速傳輸、散熱等。

針對近期盤勢，主動玉山臺灣關鍵科技ETF擬任經理人郭明玉分析，費城半導體指數已連續下跌六個交易日，期間累計跌幅接近10%，是2025年5月以來最長的連跌周期之一，但研判大跌主要來自於估值與情緒面承壓，而非AI需求消失。

此外，多數成分股在這一波已回落超過10%，部分高品質半導體股開始接近較合理區間。此外，晶圓代工龍頭法說內容來看，無論是先進製程、AI晶片、HPC或先進封裝需求，皆維持穩健成長趨勢，顯示全球雲端服務商與科技巨頭的AI投資腳步並未放緩。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，近期國際油價與經濟數據變化牽動市場投資情緒，不過整體來看，若通膨仍在可控範圍，後續持續升息的壓力自然將減輕，在AI需求保持強勁，相關應用落地兌現，AI效應也進一步擴散至非AI族群，有助為台股帶來實質支撐，故對後續台股成長動能仍正向看待。

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