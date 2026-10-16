六檔悍將 逆勢創高價

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，科技股面臨評價修正及獲利了結賣壓，全球股市回檔，台股昨（15）日也重挫，盤面資金明顯由高評價電子族群轉向電信、金融及內需消費等防禦型族群，相關類股普遍逆勢走強，推升六檔ETF逆勢收新高。

根據CMoney統計至昨日，收盤價改寫新高的ETF有六檔，其中五檔是台股ETF，元大台灣高息低波（00713）收在65.5元、統一台灣高息動能（00939）收在24.87元、元大MSCI金融（0055）收在51.35元、永豐優息存股收在18.46元、復華富時高息低波收在101.85元，另一檔是國泰US短期公債收在49.75元。復華富時高息低波及永豐優息存股是連四個交易日刷新收盤新高價，統一台灣高息動能則是連三個交易日創高。

下半年來，股市再掀波瀾，元大MSCI金融漲22.3%、統一台灣高息動能15.8%、復華富時高息低波14.5%、永豐優息存股13.8%、元大台灣高息低波8.8%、國泰US短期公債2.5%。

法人分析，元大台灣高息低波主要從台灣中大型企業中篩選兼具高股利與低波動特性的企業，並控制成分股之間的股價相關性，降低齊漲齊跌風險，達到低波動效果。在全球股市大幅震盪期間，抗跌原因來自於電子股上半年漲幅已大，元大台灣高息低波持股轉向電信、金融及內需消費。

金融股過去多被視為防禦與收益型資產，但隨AI產業成長、資本市場交易熱絡、金融業務需求帶動下，獲利動能明顯擴大。隨著AI動能由資本市場傳導至大型金控獲利表現，包括自營投資收益、證券經紀業務、銀行存放款業務，以及手續費收入增加等。金融股也具備上漲動能，成為攻守兼備的重點產業。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，這檔ETF產業分布穩健，主要聚焦金融及電子產業，除仍具備成長性產業外，也布局防禦性產業，在台股高檔震盪之際可分散單一產業的系統性風險。即便遇到市場震盪，仍可展現抵禦能力。建議投資人可透過定期定額或定期不定額方式，參與台股後市成長行情。

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