聽新聞
0:00 / 0:00

六檔悍將 逆勢創高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
收盤創高的ETF
收盤創高的ETF

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，科技股面臨評價修正及獲利了結賣壓，全球股市回檔，台股昨（15）日也重挫，盤面資金明顯由高評價電子族群轉向電信、金融及內需消費等防禦型族群，相關類股普遍逆勢走強，推升六檔ETF逆勢收新高。

根據CMoney統計至昨日，收盤價改寫新高的ETF有六檔，其中五檔是台股ETF，元大台灣高息低波（00713）收在65.5元、統一台灣高息動能（00939）收在24.87元、元大MSCI金融（0055）收在51.35元、永豐優息存股收在18.46元、復華富時高息低波收在101.85元，另一檔是國泰US短期公債收在49.75元。復華富時高息低波及永豐優息存股是連四個交易日刷新收盤新高價，統一台灣高息動能則是連三個交易日創高。

下半年來，股市再掀波瀾，元大MSCI金融漲22.3%、統一台灣高息動能15.8%、復華富時高息低波14.5%、永豐優息存股13.8%、元大台灣高息低波8.8%、國泰US短期公債2.5%。

法人分析，元大台灣高息低波主要從台灣中大型企業中篩選兼具高股利與低波動特性的企業，並控制成分股之間的股價相關性，降低齊漲齊跌風險，達到低波動效果。在全球股市大幅震盪期間，抗跌原因來自於電子股上半年漲幅已大，元大台灣高息低波持股轉向電信、金融及內需消費。

金融股過去多被視為防禦與收益型資產，但隨AI產業成長、資本市場交易熱絡、金融業務需求帶動下，獲利動能明顯擴大。隨著AI動能由資本市場傳導至大型金控獲利表現，包括自營投資收益、證券經紀業務、銀行存放款業務，以及手續費收入增加等。金融股也具備上漲動能，成為攻守兼備的重點產業。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，這檔ETF產業分布穩健，主要聚焦金融及電子產業，除仍具備成長性產業外，也布局防禦性產業，在台股高檔震盪之際可分散單一產業的系統性風險。即便遇到市場震盪，仍可展現抵禦能力。建議投資人可透過定期定額或定期不定額方式，參與台股後市成長行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

回檔 ETF 永豐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

八檔ETF逆勢創高價 0056、00878等單日市價強彈

台股高息ETF商品 有看頭

高含「金」量ETF 紅不讓

台股震盪資金找避風港 00919等5檔ETF金融股占比逾五成

相關新聞

台股ETF獲螞蟻雄兵掃貨 低接買盤出籠

新一輪利空壓抑全球股市，外資出手創史上最大賣超，台股昨（15日）開低走低，失守月線。此時螞蟻雄兵買盤進場掃貨，勇敢逢低進場，推升台股ETF成交值成長三倍衝上1,976.4億元，更有五檔成交值飆出新天量。

生技ETF 可納避險配置

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，高估值科技股與利率敏感資產率先承壓，市場避險情緒升溫，資金開始尋找具備防禦特性及長期成長潛力的投資標的，生技醫療產業受惠醫療需求剛性、人口高齡化及創新療法發展，在股市波動加劇之際，再度凸顯生技ETF作為分散投資組合風險的配置價值。

六檔悍將 逆勢創高價

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，科技股面臨評價修正及獲利了結賣壓，全球股市回檔，台股昨（15）日也重挫，盤面資金明顯由高評價電子族群轉向電信、金融及內需消費等防禦型族群，相關類股普遍逆勢走強，推升六檔ETF逆勢收新高。

四檔主動商品下周除息 年化配息率最高逾19%

主動式台股ETF配息行情持續升溫，下周將有四檔產品陸續除息，投資人可留意各檔配息金額、年化配息率及除息交易日。隨著台股近期震盪加劇，除息前後的價格變化與填息表現，也將成為投資人布局主動式ETF的重要觀察指標。

00922配息2.1元 人氣旺

台股昨（15）日崩跌至46K，多檔ETF成交爆量，又以近期有除息議題的ETF備受關注。統計指出，市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）成交量較前一日成長400%，反映投資人趁震盪加碼ETF，也顯示市值型ETF已成為投資人參與台股成長的重要工具。

科技、高息型 伺機布局

台股昨（15）日再度出現跌幅逾4%、跌點超過1,800點的大怒神行情。不過，根據統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌逾千點，後市平均上漲機率高。法人表示，台股長線多頭格局並未改變，其中，科技、高息ETF可視個人投資屬性作選擇，是逢低布局好標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。