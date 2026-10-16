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台股ETF獲螞蟻雄兵掃貨 低接買盤出籠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
新一輪利空壓抑全球股市，外資出手創史上最大賣超，台股昨（15日）開低走低，失守月線。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
新一輪利空壓抑全球股市，外資出手創史上最大賣超，台股昨（15日）開低走低，失守月線。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

新一輪利空壓抑全球股市，外資出手創史上最大賣超，台股昨（15日）開低走低，失守月線。此時螞蟻雄兵買盤進場掃貨，勇敢逢低進場，推升台股ETF成交值成長三倍衝上1,976.4億元，更有五檔成交值飆出新天量。

由於美國9月CPI數據高於市場預期，胡塞武裝對沙烏地阿拉伯發動新一輪飛彈與無人機攻擊，加上伊朗持續攻擊荷姆茲海峽商船，以美股為首的市場回檔整理，台股也跟著回測，不過，逢低買盤也趁機進場撿，根據CMoney統計，台股ETF昨日總成交值達1,976.4億元，較前一個交易日增加435.9億元或353.3%。

成交值創高的ETF
成交值創高的ETF

進一步檢視個別標的表現，買盤聚焦「領息」，共計有五檔台股ETF昨日成交值創下新高，分別是主動中信台灣收益166.9億元、群益半導體收益85.6億元、台新臺灣IC設計14.8億元、台新臺灣半導體30的6.6億元、元大科技市值3.9億元。

當中有四檔近期都配出高息，進而成為資金追逐焦點，日成交值成長164.1%至444.04%間不等。

群益半導體收益將在19日每受益權單位除息2元，換算單季配息殖利率5.2%；台新臺灣IC設計將在今（16）日每受益權單位除息2元，換算單季配息殖利率5.3%；台新臺灣半導體30今日每受益權單位除息2.2元，換算單季配息殖利率5.3%。

至於主動中信台灣收益則在昨日進行新一輪收益分配評價，每受益權單位擬配發0.138元，邁入連續第三個月，換算單月配息殖利率1.4%。

元大科技市值則受惠於分割及不配息議案通過，再加上買盤押寶台積電法說會行情，推升成交量激增。此外，雖未改寫新高，不過單日成交值逾百億元的熱門ETF還有元大台灣50的495.3億元、元大台灣50正2的244.1億元、主動統一台股增長119.6億元、群益臺灣加權正2的115.3億元、元大高股息101.1億元。

法人指出，近年ETF興盛，資金優先透過市值型ETF買進權值股，形成「資金集中、標的集中」的螞蟻雄兵之力，強力為台股護航，加上「護國神山」台積電最新法說會公布第3季營收、獲利雙創新高，董事長魏哲家更信心喊話「台積電獲利能力沒上限」，為市場下一波反彈上攻行情，再打一劑強心針。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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生技ETF 可納避險配置

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，高估值科技股與利率敏感資產率先承壓，市場避險情緒升溫，資金開始尋找具備防禦特性及長期成長潛力的投資標的，生技醫療產業受惠醫療需求剛性、人口高齡化及創新療法發展，在股市波動加劇之際，再度凸顯生技ETF作為分散投資組合風險的配置價值。

六檔悍將 逆勢創高價

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，科技股面臨評價修正及獲利了結賣壓，全球股市回檔，台股昨（15）日也重挫，盤面資金明顯由高評價電子族群轉向電信、金融及內需消費等防禦型族群，相關類股普遍逆勢走強，推升六檔ETF逆勢收新高。

四檔主動商品下周除息 年化配息率最高逾19%

主動式台股ETF配息行情持續升溫，下周將有四檔產品陸續除息，投資人可留意各檔配息金額、年化配息率及除息交易日。隨著台股近期震盪加劇，除息前後的價格變化與填息表現，也將成為投資人布局主動式ETF的重要觀察指標。

00922配息2.1元 人氣旺

台股昨（15）日崩跌至46K，多檔ETF成交爆量，又以近期有除息議題的ETF備受關注。統計指出，市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）成交量較前一日成長400%，反映投資人趁震盪加碼ETF，也顯示市值型ETF已成為投資人參與台股成長的重要工具。

科技、高息型 伺機布局

台股昨（15）日再度出現跌幅逾4%、跌點超過1,800點的大怒神行情。不過，根據統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌逾千點，後市平均上漲機率高。法人表示，台股長線多頭格局並未改變，其中，科技、高息ETF可視個人投資屬性作選擇，是逢低布局好標的。

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