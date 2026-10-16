台股ETF獲螞蟻雄兵掃貨 低接買盤出籠

新一輪利空壓抑全球股市，外資出手創史上最大賣超，台股昨（15日）開低走低，失守月線。此時螞蟻雄兵買盤進場掃貨，勇敢逢低進場，推升台股ETF成交值成長三倍衝上1,976.4億元，更有五檔成交值飆出新天量。

由於美國9月CPI數據高於市場預期，胡塞武裝對沙烏地阿拉伯發動新一輪飛彈與無人機攻擊，加上伊朗持續攻擊荷姆茲海峽商船，以美股為首的市場回檔整理，台股也跟著回測，不過，逢低買盤也趁機進場撿，根據CMoney統計，台股ETF昨日總成交值達1,976.4億元，較前一個交易日增加435.9億元或353.3%。

成交值創高的ETF

進一步檢視個別標的表現，買盤聚焦「領息」，共計有五檔台股ETF昨日成交值創下新高，分別是主動中信台灣收益166.9億元、群益半導體收益85.6億元、台新臺灣IC設計14.8億元、台新臺灣半導體30的6.6億元、元大科技市值3.9億元。

當中有四檔近期都配出高息，進而成為資金追逐焦點，日成交值成長164.1%至444.04%間不等。

群益半導體收益將在19日每受益權單位除息2元，換算單季配息殖利率5.2%；台新臺灣IC設計將在今（16）日每受益權單位除息2元，換算單季配息殖利率5.3%；台新臺灣半導體30今日每受益權單位除息2.2元，換算單季配息殖利率5.3%。

至於主動中信台灣收益則在昨日進行新一輪收益分配評價，每受益權單位擬配發0.138元，邁入連續第三個月，換算單月配息殖利率1.4%。

元大科技市值則受惠於分割及不配息議案通過，再加上買盤押寶台積電法說會行情，推升成交量激增。此外，雖未改寫新高，不過單日成交值逾百億元的熱門ETF還有元大台灣50的495.3億元、元大台灣50正2的244.1億元、主動統一台股增長119.6億元、群益臺灣加權正2的115.3億元、元大高股息101.1億元。

法人指出，近年ETF興盛，資金優先透過市值型ETF買進權值股，形成「資金集中、標的集中」的螞蟻雄兵之力，強力為台股護航，加上「護國神山」台積電最新法說會公布第3季營收、獲利雙創新高，董事長魏哲家更信心喊話「台積電獲利能力沒上限」，為市場下一波反彈上攻行情，再打一劑強心針。

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