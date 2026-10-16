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生技ETF 可納避險配置

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

隨著市場重新評估年底前升息的可能性，高估值科技股與利率敏感資產率先承壓，市場避險情緒升溫，資金開始尋找具備防禦特性及長期成長潛力的投資標的，生技醫療產業受惠醫療需求剛性、人口高齡化及創新療法發展，在股市波動加劇之際，再度凸顯生技ETF作為分散投資組合風險的配置價值。

觀察近期產業ETF表現，根據CMoney統計至昨（15）日，前十強中有三檔是生技ETF，近一季來又以富邦基因免疫生技漲幅達25.6%最突出，國泰基因免疫革命漲幅也來到22.3%，群益那斯達克生技則有6.6%，相較其他美國科技及大型權值主題ETF，生技ETF表現亦相當突出，顯示在科技股高檔震盪之際，生技產業憑藉創新醫療題材與產業成長動能，逐漸成為市場資金關注焦點。

綜合富邦基因免疫生技經理人陳婉寧、群益那斯達克生技經理人邱鈺茹看法，展望後市，全球股市仍可能受到財報、利率及科技股評價變化影響，資金輪動趨勢可望延續，而生技醫療保健產業往往是資金去槓桿的避險港，面臨總體經濟焦慮與科技高估值回檔，機構資金大舉抽離高Beta的科技產業，轉向具有防禦、盈餘能見度高的醫療權值股。

陳婉寧指出，全球生技產業正迎來新一波創新突破，尤其癌症疫苗、免疫療法及基因治療持續推進，帶動市場重新評估生技產業的長期成長潛力。

邱鈺茹指出，預期在大型生技股及中小型生技股輪番表現下，生技後市持續看好。市場預估2027年各產業獲利成長，僅科技及醫療看見上修，且醫療產業之上修更為明顯。

整體而言，生技產業兼具醫療需求支撐與創新研發成長題材，且生技醫療產業的特性在於無論景氣好壞，在人口老化趨勢下，對於醫療服務與用藥需求仍保持增長，對於抗癌、止痛、體態管理的需求不會消失。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

避險 生技 ETF

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