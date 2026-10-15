螞蟻雄兵狂掃貨 0050淨申購高達378億元、創歷史新高

美國CPI高於預期，台股15日面臨大賣壓，外資出手寫史上最大賣超，螞蟻雄兵以一當十，資金湧入市值雙雄元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L），單日淨申購分別獲378億元、119億元，其中0050更創下歷史新高，穩居投資人低接最佳標的。

15日外資賣超3,025億元，台股重挫，點燃內資進場火力，15日ETF成交金額排行榜前五名全數衝破百億元。市值型雙雄0050、00631L，單日成交金額分別高達495.3億與244.1億元，穩坐冠、亞軍。

資金申購動能同樣驚人，0050單日淨申購378億元改寫新高，00631L亦獲119億元，創下半年來單日最大申購量，顯見「成熟投資人」無畏外資調節持股，看好台股長期成長與反彈契機，把握低檔分批布局。

法人分析，資金青睞重點關鍵在於反彈力道，00631L追求台灣50指數正向2倍績效，反彈力道更是強勁，統計史上五大單日跌幅包括2025年4月對等關稅、2024年8月的日圓升值、2018年10月美中貿易戰，以及2020年3月全球疫情，後6個月漲幅達24.3%至147.3%、後一年漲幅達40.5%至314.9%，後續反彈動能備受期待。

觀察投資人逆勢加碼標的，統計10月以來0050已五度、00631L已三度單日成交金額突破百億。台灣50指數聚焦台灣核心企業，在產業競爭力與資金集中效應下，長期下來有著領先大盤的優勢。統計近十年，台灣50指數含息報酬率為961.7%，大幅優於加權報酬指數的751.9%。

法人進一步分析，近年ETF興盛，資金優先透過0050、00631L等市值型ETF買進權值股，形成「資金集中、標的集中」螞蟻雄兵之力，強力為台股護航，加上「護國神山」台積電（2330）最新法說會公布第3季營收、獲利雙創新高，董事長魏哲家更信心喊話「台積電獲利能力沒上限」，為市場下一波反彈上攻行情，再祭一劑強心針。

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