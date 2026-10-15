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今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

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00406A第四次配息0.138元 連三次維持相同金額、年化配息率估17.8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

主動中信台灣收益（00406A）15日公告第四次收益分配，預估每單位配發0.138元，連三次維持相同金額；以15日收盤價9.30元估算，單次配息率約1.48%，年化配息率約17.8%。本次最後買進日為11月2日，11月3日除息，預計11月27日發放。

00406A自今年6月掛牌以來，前三次收益分配金額依序為0.128元、0.138元及0.138元，本次也延續0.138元水準。在市場波動擴大之際，主動選股搭配掩護性買權的投資架構，提供投資人參與台股成長及爭取現金流的另一種選擇。

科技股賣壓影響，台股15日收盤下跌1,655點、跌幅3.41%，收46,969點，成交金額約1.43兆元；其中台積電（2330）下跌50元，收2,440元，反映市場對科技股評價與利率環境的敏感度升高，三大法人賣超金額逾3,700億元，其中外資單日賣超3,025億元，創史上單日賣超金額最高紀錄，短線仍須觀察賣壓消化及資金回流情況。

不過，緊接在盤後登場的台積電法說，提供檢視產業基本面的重要依據。台積電公布第3季美元營收467.2億元，第4季營收展望為523億至543億美元，以中間值估算，季增約14.1%；第4季毛利率預估維持65%至67%，顯示營運仍具成長動能。

00406A經理人張書廷表示，近期市場面臨利率與評價調整壓力，但股價震盪與產業需求應分開觀察。台積電對AI及先進製程需求維持正向展望，有助支撐半導體與相關供應鏈的中長期投資信心；惟部分個股先前已反映樂觀預期，即使企業繳出亮眼成績，短線仍可能出現利多實現與獲利了結，後續應持續追蹤訂單、營收及獲利能否跟上市場期待。

張書廷認為，AI仍是台股中長期的重要投資主軸，但隨市場位階墊高，選股將更重視企業實際獲利與評價合理性。資金有機會從大型權值股，進一步向具實質業績支撐的供應鏈擴散，先進製程、PCB與銅箔基板（CCL）、先進封裝、散熱、共同封裝光學（CPO）及高速傳輸等族群，仍是值得持續追蹤的方向。

其中，PCB與CCL的觀察重點，在於AI伺服器升級所帶動的高階材料需求，能否持續轉化為營收與獲利。張書廷指出，第3季營收已提供檢視個別企業成長動能的依據，接下來應進一步觀察高階產品占比、產能利用率及毛利率變化，挑選能將技術升級轉化為獲利成長的企業，避免僅因題材熱度追高。

在投資策略上，00406A透過主動選股布局台灣成長潛力企業，同時搭配掩護性買權策略，藉由賣出買權收取權利金，增加收益來源。當選擇權隱含波動率升高時，在其他條件相同下，有機會收取較高權利金。

張書廷表示，面對台股震盪，投資人的資產配置宜同時考量成長機會與風險承受能力。00406A採主動選股機制，可依企業基本面及評價變化調整部位，掩護性買權則提供額外收益來源，期望在參與AI供應鏈成長的同時，緩衝部分市場波動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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