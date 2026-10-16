買預售屋月底要繳150萬⋯男全押ETF遇台股大跌崩潰！網一面倒勸賣股

台股近期震盪加劇，一名投資人卻因資金幾乎全數投入股市，面臨買房工程款即將到期的難題。他在PTT股板發文表示，上個月才買下一間預售屋，月底就得繳交約150多萬元工程款，原本打算等台股突破5萬點再賣股，沒想到遇上股市大跌，讓他猶豫是否該繼續等待反彈。貼文曝光後引發熱議，多數網友建議先賣股變現，避免影響買房計畫。

原PO透露，自己平時習慣有錢就全部投入股市，主要持有00692、00923等ETF及675L等槓桿型商品，手頭幾乎沒有現金。原先預期台股有機會突破5萬點，打算屆時賣出部分持股支付工程款，卻因近期行情急轉直下，陷入進退兩難的處境，坦言當初就是太貪心。

面對月底繳款期限，原PO提出四種方案，包括等待反彈再賣股、立即賣股支應，或透過信用貸款、股票質押取得資金。不過，他擔心貸款資金用途及銀行查核問題，因此傾向在前兩種方案中做選擇，詢問網友究竟該如何處理。

不少網友認為，既然工程款早已確定，就不該將短期必要資金全部投入股市，紛紛留言「要用錢就先賣變現，不要在那邊等」、「股票只玩閒錢的理由」、「要用的錢先留下來」。也有人指出，原PO目前只是少賺而非確定虧損，直言「少賺還是賺」，認為先確保工程款到位，比賭短期反彈更重要。

不過，仍有少數網友建議等待反彈，或考慮分批賣出，避免一次出清後錯過上漲行情，也有人討論股票質押的可行性，但相關貸款條件仍須向金融機構確認。另有網友發現原PO可能已持有正2商品多年，推測目前仍有獲利，質疑他只是捨不得少賺。

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