00985A規模衝277億！兩周暴增161％ 首配息「確定2.15元」不縮水
主動野村台灣50 ETF（00985A）今（15）日公布第二階段收益分配公告，確定每單位配發2.15元，換算每張可領2,150元。以今日收盤價23.04元計算，單次配息率約9.33%，年化配息率達18.66%。00985A將於10月19日首次除息，最後買進日為10月16日，收益分配預計11月13日發放。
00985A近期規模快速成長，9月30日為106.02億元，10月12日突破200億元，14日增至257.79億元，今日收盤進一步攀升至277億元，短短約兩週增加170.98億元，增幅約161%。儘管基金規模大幅擴張，第二階段公告的每單位配息金額仍維持2.15元，並未因規模成長而調降。
|日期
|基金規模
|增加
|9/30
|106.02億
|—
|10/8
|176.11億
|+70.09億
|10/13
|238.10億
|+61.99億
|10/14
|257.79億
|+19.69億
|10/15
|277.93億
|+20.14億
|累計
|+171.91億
|+162.2%
近期市場擔憂中國長鑫存儲擴產，加上美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，高於市場預期的3.6%，引發利率及AI融資成本疑慮，台股波動加劇。野村投信表示，短線雜音未改變AI需求成長趨勢，企業訂單與獲利仍是台股的重要支撐。
00985A採半年配息機制，受益人數從9月24日的45,633人，增至10月8日的72,390人，增加26,757人、增幅約58.64%，反映市場對主動式ETF的關注升溫。
00985A基金經理人林浩詳表示，市場雖擔憂中國長鑫存儲擴產，但先進設備取得及量產良率仍是關鍵，評估對整體記憶體市場衝擊有限。台廠記憶體現貨與合約價格仍有價差，營收及獲利有望逐季成長；被動元件方面，MLCC繼第二季對通路商調漲價格後，預期大型ODM客戶第四季至明年第一季也可能迎來價格調整。
展望後市，林浩詳指出，美國企業進入第三季財報季，市場將關注四大雲端服務供應商（CSP）明年資本支出是否上修，以及AI需求能否轉化為實際獲利。隨著Vera Rubin逐步進入出貨階段，相關供應鏈有望受惠。他認為，短線震盪不代表產業趨勢反轉，選股仍應聚焦訂單能見度、產品升級及獲利成長。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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