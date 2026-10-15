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亞股大逃殺 法人：AI 股急跌不等於需求反轉 透過半導體 ETF 分批布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國通膨數據高於市場預期，升息疑慮再度升溫，加上市場重新檢視AI基礎建設的融資成本及投資回收速度，15日亞洲科技股全面承壓。韓股重摔逾7%再度熔斷，日經225指數跌逾4%，台股也重挫一度逾1,800點，半導體與AI相關個股成為主要賣壓來源。

法人表示，本波下跌主要反映美國利率預期上升、AI投資融資成本增加，以及半導體類股先前漲幅較大所引發的估值調整與獲利了結。市場對AI資本支出能否轉化為實際營收的疑慮確實升高，但目前尚未看到先進製程與半導體設備需求明顯轉弱，短線股價修正不宜直接解讀為AI產業基本面反轉。

中信上游半導體ETF（00941）經理人葉松炫表示，半導體設備龍頭艾司摩爾14日公布第3季財報，淨銷售額達116.62億歐元，毛利率57.5%，淨利49.6億歐元；公司預估第4季營收將達142億至152億歐元，毛利率約57%，全年營收則預估為440億至450億歐元。

值得關注的是，艾司摩爾指出，在AI投資需求持續擴張帶動下，客戶預期其產能至少至2028年仍難完全滿足終端市場需求，因此紛紛加速擴產規劃，帶動設備訂單能見度。公司管理層指出，除2028年訂單需求強勁外，部分客戶已開始洽談2029至2030年的設備採購計畫。並透露目前公司規劃2027及2028年分別提升約30%的產能仍不足以完全滿足客戶需求，因此正評估進一步提高2028年產能以因應長期且持續升溫的市場需求。

葉松炫表示，艾司摩爾的優異財報，反映AI帶動的先進製程需求仍在擴張，且高階半導體設備產能不易在短期內快速增加。擁有關鍵技術、寡占地位及供應優勢的上游廠商，仍具備相對穩定的議價能力與訂單能見度。

葉松炫指出，目前市場擔心的重點，不是AI需求立即消失，而是利率上升後，投資人對高估值及高融資需求企業的要求提高。半導體產業因此可能由過去的全面上漲，轉向基本面與獲利能力的個別表現，真正具有技術門檻、訂單能見度及現金流的企業，後續可望展現相對韌性。

中國信託投信表示，若投資人看好AI、先進製程及高效能運算的中長期發展，近期修正可視為重新檢視半導體布局的機會。不過，在通膨與利率不確定性尚未完全消除前，不宜急於一次押注單一個股，可透過半導體ETF採取分批、分散方式布局，同時涵蓋設備、材料、晶圓製造及其他上游供應鏈，降低個別公司財報、技術路線與單一客戶變化帶來的風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

亞股 半導體 法人 00941中信上游半導體

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