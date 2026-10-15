台股暴跌逾千點！「進階版0050」00985A抗跌、規模暴增143％ 年化配息率近18%明最後買進

0056今天又又又「三高」了！股價創新高、配息1.72元創新高（季配息以來）、全年配息4.936元也創新高。 我在想，這兩年台股漲成這樣，會不會有很多人，其實已經不知不覺「到站」了，只是自己還沒發現？ 到什麼站？先問大家一個問題：要存到多少錢才能退休？很多人第一個反應都是：「至少也要幾千萬、幾億吧……」 然後越算越絕望，真的不是大家想的每個人身家都上億好嗎？ 實際一點，我們去想：「一個月需要多少錢過生活？」 答案沒有這麼可怕的，因為退休最現實的問題，就是生活費有沒有其它現金流可以接手。 那說到現金流，就是0056、00878、00919這三兄弟，應該也是很多人聽我講到膩，同時也是最熟悉的現金流工具了。 不過今天主角是0056，我們就用0056來計算一下。 而且我先故意不用今年全年配息4.936元，因為今年真的太漂亮了，保守一點拿0056去年全年配息3.872元來算，這樣讓我們檢視一下，自己的退休列車開到哪裡了。

2026-10-15 13:37