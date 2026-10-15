台股暴跌逾千點！「進階版0050」00985A抗跌、規模暴增143％ 年化配息率近18%明最後買進
台股今（15）日暴跌逾千點，元大台灣50（0050）下跌3.63%，被市場稱為「進階版0050」的三檔主動式ETF表現也出現差異，其中主動野村台灣50（00985A）展現抗跌韌性，跌幅僅3.19%，優於0050及其他兩檔同類產品；主動復華未來50（00991A）及主動統一升級50（00403A）則分別下挫6.17%、5.64%。
值得注意的是，00985A近期規模快速成長，短短兩週暴增143%，加上首次除息年化配息率近18%，明（16）日為參與本次配息的最後買進日，吸引市場關注。
進一步觀察，00985A規模成長相當驚人，9月30日規模為106.02億元，10月8日增至176.11億元，13日突破200億元大關，截至昨日更 攀升至257.79億元，短短約兩周增加151.77億元，增幅高達143.2%。
00985A預計19日除息，每單位配發2.15元，換算年化配息率約18%，在配息與規模成長雙重話題帶動下，成為近期市場關注的主動式ETF之一。
市場法人表示，0050與00985A雖然同樣聚焦台灣大型企業，但投資策略有所不同，0050依據臺灣50指數規則配置權值股，00985A則透過主動選股，依據企業基本面、獲利成長及產業趨勢靈活調整持股。
在AI產業持續成長、台股高檔震盪的環境下，主動式ETF可依市場變化調整個股配置與投資比重，有助掌握不同產業的輪動機會。對於看好台股中長期成長的投資人，可考慮採取分批布局策略，並兼顧基金總報酬與配息表現。
台股重挫千點！0050與進階版0050跌幅比較
ETF名稱及代碼
單日漲跌幅
加權指數
-3.41%
元大台灣50（0050）
-3.63%
主動野村台灣50（00985A）
-3.19%
主動復華未來50（00991A）
-6.17%
主動統一升級50（00403A）
-5.64%
國泰臺灣加權正2（00663L）
-7.28%
資料日期：2026/10/15
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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