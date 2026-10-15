0056配息飆新高！艾蜜莉點「想退休免存幾千萬」：78張半退休

＊原文時間10月14日。

0056今天又又又「三高」了！股價創新高、配息1.72元創新高（季配息以來）、全年配息4.936元也創新高。

我在想，這兩年台股漲成這樣，會不會有很多人，其實已經不知不覺「到站」了，只是自己還沒發現？

到什麼站？先問大家一個問題：要存到多少錢才能退休？很多人第一個反應都是：「至少也要幾千萬、幾億吧……」

然後越算越絕望，真的不是大家想的每個人身家都上億好嗎？

實際一點，我們去想：「一個月需要多少錢過生活？」

答案沒有這麼可怕的，因為退休最現實的問題，就是生活費有沒有其它現金流可以接手。

那說到現金流，就是0056、00878、00919這三兄弟，應該也是很多人聽我講到膩，同時也是最熟悉的現金流工具了。

不過今天主角是0056，我們就用0056來計算一下。

而且我先故意不用今年全年配息4.936元，因為今年真的太漂亮了，保守一點拿0056去年全年配息3.872元來算，這樣讓我們檢視一下，自己的退休列車開到哪裡了。

第一站、小確幸：每個月多1萬元現金流，一年需要12萬元，大約31張0056。

用現在接近60元來估，市值大約190萬元，這當然還不能直接退休，但其實是開始對於感受到現金流的存在了。

畢竟每個月多1萬元，可以拿去付保費、孝親費，補貼房租、水電，甚至每年安排幾次旅行。

以前所有帳單，都排隊等你的薪水來付，到了這一站，資產已經開始幫你接手一部分生活。

第二站、半退休：假設一個月需要5萬元生活費，但你還願意做點工作，自己賺2萬5，另外2萬5，就交給股息。

一年需要30萬元現金流，大約78張0056，用現在的價格估，差不多470萬元。

事實上，我很喜歡這一站的狀態，很多人想到退休，都會直接想到：「從此以後都不用工作」但人生其實有很多中間選項。

而當資產已經可以幫忙負擔一半生活費，你可能就不用再為了薪水，一直撐著很累的工作。

可以換工時少一點的、壓力小一點的，（老闆乖一點的）甚至去做一份收入沒那麼高，但自己真的比較喜歡的事情。

工作還在，只是以前是：「這份薪水我一定要有。」慢慢變成：「這份工作，我還想不想做？」

光是這個差別，我覺得就已經很接近自由了。

最後就是第三站、全退休：一個月生活費5萬元，一年就是60萬元，用去年3.872元來估，大約需要155張0056，以現在股價計算，市值大約930萬元。

看到這裡，有沒有覺得跟原本想的，「退休至少要幾千萬」，差很多？

當然，930萬元能不能真的退休，還是要看每個人的房貸、家庭支出、醫療需求，以及有沒有其它收入。

但至少它會讓「退休」件事，從一個很模糊的大數字，慢慢變成一個可以計算的生活問題。

那我們最後再用，0056創高的全年配息4.936來計算一下，如果手上有100張0056，去年一年大概領38.7萬元，今年就變成49.36萬元。

張數完全沒增加，一年收到的現金，卻多了超過10萬元。

所以我才會突然想到：這兩年是不是有些人，其實已經默默「到站」？

原本以為，自己距離退休還很遠，結果股票漲了、張數也慢慢累積，配息又增加，重新算一次才發現：「哇！！我原來這麼棒，已經累積這麼多的現金流了！」

甚至有些人，第一站早就過了，第二站都快到了，甚至有人早就到了第三站。

所以每次看到0056「三高」，我真的都很開心！

因為創高對一路存下來的人來說，代表的不只是一筆股息，也是自己離想要的生活又更近了一點。

當然，今年配息特別漂亮，未來還是會有高有低，不要只是用最高配息金額去規劃，但我想說的是，偶爾真的可以停下來算一下，看看自己已經走到哪裡。

搞不好你一直以為還在趕路，其實早就默默經過好幾站了喔。

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