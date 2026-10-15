快訊

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

搶息資金湧進 0056成交熱度高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
0056下周將除息，每單位擬配1.72元，全年配息創4.936元新高。聯合報系資料照
0056下周將除息，每單位擬配1.72元，全年配息創4.936元新高。聯合報系資料照

美國CPI高於預期，升息預期急升導致全球股市回落，15日開盤台股跌逾1,500點，最低下探46,795點，帶動元大高股息（0056）成交量熱度高，穩居高股息之冠，低接搶息態勢明確。

觀察熱門成交排行榜，資金挹注市值型、正2、主動式ETF，元大高股息則受惠下周即將除息優勢，成交金額直追，午盤左右已較前日成長近3倍。

法人分析，元大高股息每受益權單位擬配息1.72元、全年配息金額來到4.936元，改寫歷年新高紀錄，加上今年以來至10月14日報酬率來到74.4%，投資人可說是股息、股價雙贏。10月以來0056各交易日皆為淨申購，累積124.2億元穩居高股息ETF之冠。

法人指出，台股受美股影響短線拉回，但無掩最受惠AI趨勢股市地位，加上市場資金充足，如元大台灣50遇台股大跌時已成加碼首選，成為最佳護盤力道；而元大高股息於台灣50、中型100成分股中，採市場唯一「預測未來殖利率選股」，不僅有中大型股投資優勢，加上股息成長與企業獲利相關，因此等於納入成長性選股因子，隨著本波AI需求利多，挹注台股企業獲利、營收成長，將持續有助未來股價、配息表現。

元大高股息將於10月22日除息，想參與配息的投資人，最晚可在10月21日前買進並持有，配息發放日則在11月11日。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

元大 高股息ETF 高股息 0056元大高股息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0056盤中衝59.70元新高！今年含息報酬破70％ 高股息ETF行情升溫

五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

00406A成台股震盪焦點！開盤半小時成交逼近40萬張 前三次配息表現曝光

相關新聞

0056配息飆新高！艾蜜莉點「想退休免存幾千萬」：78張半退休

0056今天又又又「三高」了！股價創新高、配息1.72元創新高（季配息以來）、全年配息4.936元也創新高。 我在想，這兩年台股漲成這樣，會不會有很多人，其實已經不知不覺「到站」了，只是自己還沒發現？ 到什麼站？先問大家一個問題：要存到多少錢才能退休？很多人第一個反應都是：「至少也要幾千萬、幾億吧……」 然後越算越絕望，真的不是大家想的每個人身家都上億好嗎？ 實際一點，我們去想：「一個月需要多少錢過生活？」 答案沒有這麼可怕的，因為退休最現實的問題，就是生活費有沒有其它現金流可以接手。 那說到現金流，就是0056、00878、00919這三兄弟，應該也是很多人聽我講到膩，同時也是最熟悉的現金流工具了。 不過今天主角是0056，我們就用0056來計算一下。 而且我先故意不用今年全年配息4.936元，因為今年真的太漂亮了，保守一點拿0056去年全年配息3.872元來算，這樣讓我們檢視一下，自己的退休列車開到哪裡了。

009815布局美股AI龍頭！第三季迎「最強AI變現財報季」 2027年四大趨勢曝光

009815布局美股AI龍頭，2026年第三季被譽為最強AI變現財報季；2027年聚焦晶片、雲端、應用與資安四大趨勢。

00918持有4231張領740萬股息！免繳補充保費？她公開收益分配通知書曝原因

00918大戶持有4231張，2026年9月單次配息逾740萬元；稱收益全為資本利得，實際稅務仍須依規定判斷。

台日韓股市同步重挫！韓股暴跌7.77％ 009826跌不到1％凸顯全球配置優勢

美國9月CPI高於預期引發通膨疑慮，台韓日股同步重挫；台股跌2.75%、韓股7.77%、日股4.42%，009826跌0.89%。

0050大家都買「人多的地方別去」？股東數據表曝真相：有10張打趴90%股民

脆上一堆人分享對帳單，動不動都上百張0050，現在是不是路上随便問一個人，他都有0050，究竟可不可以買？

台股跌了他更敢買！借460萬押00631L正二 網驚：現加碼好抖

網友借信貸460萬元布局00631L正二，稱看好AI與半導體長期發展、不設停損；借貸投資風險引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。