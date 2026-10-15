搶息資金湧進 0056成交熱度高

美國CPI高於預期，升息預期急升導致全球股市回落，15日開盤台股跌逾1,500點，最低下探46,795點，帶動元大高股息（0056）成交量熱度高，穩居高股息之冠，低接搶息態勢明確。

觀察熱門成交排行榜，資金挹注市值型、正2、主動式ETF，元大高股息則受惠下周即將除息優勢，成交金額直追，午盤左右已較前日成長近3倍。

法人分析，元大高股息每受益權單位擬配息1.72元、全年配息金額來到4.936元，改寫歷年新高紀錄，加上今年以來至10月14日報酬率來到74.4%，投資人可說是股息、股價雙贏。10月以來0056各交易日皆為淨申購，累積124.2億元穩居高股息ETF之冠。

法人指出，台股受美股影響短線拉回，但無掩最受惠AI趨勢股市地位，加上市場資金充足，如元大台灣50遇台股大跌時已成加碼首選，成為最佳護盤力道；而元大高股息於台灣50、中型100成分股中，採市場唯一「預測未來殖利率選股」，不僅有中大型股投資優勢，加上股息成長與企業獲利相關，因此等於納入成長性選股因子，隨著本波AI需求利多，挹注台股企業獲利、營收成長，將持續有助未來股價、配息表現。

元大高股息將於10月22日除息，想參與配息的投資人，最晚可在10月21日前買進並持有，配息發放日則在11月11日。

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