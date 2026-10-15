009815布局美股AI龍頭！第三季迎「最強AI變現財報季」 2027年四大趨勢曝光

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠表示，高盛與摩根士丹利最新研究報告，均將2026年第三季譽為「史上最強AI變現財報季」。隨著10月科技巨擘法說會密集登場，美股四大指數維持強勢，輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜及Meta等企業，透過AI資本支出與營收成長，成為市場關注焦點。

郭修誠指出，第三季財報展現AI軟硬體的變現能力。輝達次世代Blackwell晶片量產效益逐步發酵，產能供不應求，訂單能見度延伸至2027年；微軟Azure、亞馬遜AWS及Google Cloud則受惠企業AI應用需求，雲端業務營收年增率升溫，反映AI投資逐步轉化為實際營收，也有助緩解市場對資本回報率（ROI）的疑慮。

展望2027年，郭修誠認為，美股科技產業將從基礎算力建置，進一步走向AI生態系應用與資安防禦。高階AI晶片及高速網通需求持續成長，帶動台積電先進製程與博通AI網通業務；Palo Alto Networks、CrowdStrike等資安業者受惠企業防護需求增加，亞德諾（ADI）則可望受益於邊緣運算及工業AI應用。

009815成份股優勢分析表

投資主題 代表成份股 2027年科技展望 009815優勢 高階AI晶片

半導體龍頭 輝達（NVDA）

台積電（TSM）

博通（AVGO）

美光（MU） 輝達Blackwell產能售罄，2027年算力需求再翻倍；台積電3nm／2nm產能滿載、價格主導權強；博通AI網通晶片營收暴增。 掌握全球AI硬體算力核心，提供資本利得成長潛力。 超大型

雲端巨頭

（CSP） 微軟（MSFT）

Alphabet（GOOGL）

亞馬遜（AMZN） 2026年第三季財報展現強勁變現力，雲端AI服務訂閱數創新高；四巨頭2027年資本支出預估突破7,500億美元。 高毛利與充沛自由現金流，提供資產成長基礎及抗震韌性。 生態系軟體

終端應用 Meta（META）

蘋果（AAPL）

特斯拉（TSLA） Meta AI廣告優化帶動獲利；Apple Intelligence推動換機需求；特斯拉FSD與演算法進展帶動實體AI及機器人應用。 將AI算力轉化為營收，拓展消費與企業應用市場。 雲端資安

邊緣運算 Palo Alto Networks

CrowdStrike

亞德諾（ADI） AI提升企業資安需求，資安軟體訂單能見度延伸至2027年；ADI受益於數據中心及工業AI應用。 補足AI生態系資安防線，強化軟體防禦與終端連結。

資料來源：彭博、各大國際研究機構、大華銀投信官網；資料日期：截至2026年10月。

從009815成份股布局來看，投資主題涵蓋四大領域，包括輝達、台積電、博通及美光等高階半導體企業；微軟、Alphabet、亞馬遜等雲端巨頭；Meta、蘋果、特斯拉等軟體與終端應用業者，以及Palo Alto Networks、CrowdStrike、亞德諾等資安與邊緣運算企業，掌握AI從硬體建置到終端應用的產業發展。

郭修誠表示，在企業獲利、降息循環及AI技術發展帶動下，009815追蹤指數採取「核心巨擘＋頂尖衛星」配置策略，布局美股七巨頭（MAG7）與關鍵AI企業。不過，仍須留意利率對科技股估值的影響、AI資本支出轉化為獲利的進度，以及地緣政治與美國科技監管政策變化。由於009815持股集中於美國大型科技企業及AI供應鏈，投資人仍應依自身風險承受度，評估分批投入或定期定額策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。