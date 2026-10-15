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00918持有4231張領740萬股息！免繳補充保費？她公開收益分配通知書曝原因
高股息ETF大戶的配息金額有多驚人？一名網友Grace近日在Threads分享大華優利高填息30（00918）的收益分配通知書，持有高達423.1萬股、相當於4,231張，光是2026年9月這次配息，就領到740萬4,240元，驚人數字引發熱議，貼文累積約35萬次瀏覽。
從通知書可見，00918本次每股配發1.75元，Grace持有4,231,000股，配息總額達7,404,250元，扣除10元匯費後，實際入帳7,404,240元，款項於10月15日發放，等於單次就領到超過740萬元。
Grace也分享，這次配息與上次一樣，來源全部屬於資本利得，因此認為不需要繳納補充保費，也不必申報所得稅。不過，這是Grace依自身通知書所做的說明，實際稅務處理仍須依收益分配所得類別及個人適用規定判斷。
貼文曝光後，網友紛紛驚呼「4200張」、「哇塞，我硬是數了好幾次數字，以為看錯」、「原來這就是財富自由」，也有人留言「水有錢的更有錢了」，對如此龐大的持股與配息金額感到不可思議。
另外，也有網友好奇「哇塞請問光這檔一年配息收入總共多少阿」，還有人表示，每次看到高股息ETF被批評股利只是左手換右手、配息超過2萬元要扣補充保費，都會懷疑批評者是否有實際持有經驗。這筆740萬元的配息，也讓高股息ETF的持有規模與配息來源再度成為討論焦點。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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