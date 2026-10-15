台日韓股市同步重挫！韓股暴跌7.77％ 009826跌不到1％凸顯全球配置優勢

美國9月消費者物價指數（CPI）高於預期，通膨疑慮衝擊全球股市，亞洲科技股首當其衝。今（15）日台股盤中重挫逾1,300點、跌幅2.75%，韓國KOSPI指數暴跌7.77%，日本日經225指數也下跌4.42%。相較之下，貝萊德世界股票（009826）上午10時20分僅下跌0.89%，表現相對抗跌。

亞洲股市同步走弱，反映市場對美國通膨及利率前景的擔憂。台灣、韓國股市高度連動半導體與科技產業，日本也受到市場風險偏好下降影響，凸顯資金集中單一區域或產業時，容易面臨同步下跌的風險。

009826布局全球近40個國家、涵蓋11大產業，透過跨國家、跨產業配置，降低對單一市場的依賴。相較集中投資台股或亞洲科技股，全球股票ETF可參與不同地區的企業成長，並利用產業結構與景氣循環差異分散風險。

從盤中表現來看，009826跌幅明顯小於台日韓股市。不過，海外ETF價格仍受到持股表現、匯率、交易時差及市價與淨值差異影響，單日相對抗跌不代表完全來自分散配置，也不保證未來市場修正時都能維持相同表現。

對長期投資人而言，全球股票ETF的價值不在於押注哪個市場漲最多，而是降低資產過度集中的風險。此次台日韓同步重挫，也讓009826的跨區域配置策略成為市場關注焦點。

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