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費半重挫4.3%！PCB族群跟跌 009828回檔能撿便宜？

聯合新聞網／ 綜合報導
中信台日韓PCB（009828）聚焦台灣、日本及韓國PCB供應鏈，涵蓋高階材料與相關產業，受惠AI伺服器及高速運算升級題材。法新社
中信台日韓PCB（009828）聚焦台灣、日本及韓國PCB供應鏈，涵蓋高階材料與相關產業，受惠AI伺服器及高速運算升級題材。法新社

美國9月消費者物價指數（CPI）高於市場預期，市場重新定價聯準會升息預期，美債殖利率走升，科技及半導體族群率先承壓，費城半導體指數重挫4.3%，台積電ADR下跌3.4%，影響今（15）日亞洲股市表現，近期漲幅較大的PCB相關族群亦同步回檔。

投資專家表示，通膨數據帶來的影響主要反映市場風險偏好變化，而非產業基本面轉弱。對看好AI長期發展趨勢的投資人而言，可優先布局AI供應鏈中不可或缺的關鍵環節，其中PCB產業受惠高速運算、AI伺服器及資料中心升級需求，仍具長期成長潛力。

目前國內以PCB為主題的ETF中，中信台日韓PCB（009828）自9月掛牌以來市場關注度逐步升溫。掛牌初期受到市場消息干擾，股價一度回落至9.16元，隨後伴隨產業需求升溫，價格最高來到11.51元，自低點反彈逾兩成。對看好PCB中長期趨勢的投資人而言，近期震盪反而提供重新檢視布局時點的機會。

對一般投資人而言，PCB供應鏈涵蓋上游玻纖布、銅箔、CCL、高階PCB及ABF載板等多個環節，不同子產業受惠題材與表現節奏各異。近期從玻纖布供給吃緊、CCL廠接連調漲價格，到PTFE等高階材料受AI高速傳輸需求帶動，產業輪動快速，透過ETF參與整體產業升級趨勢，有助降低單一個股波動風險。

當PCB供應鏈由全面上漲轉入輪動階段，選對產業方向的重要性高於個股漲跌。尤其市場波動擴大時，透過ETF一次布局多家供應鏈企業，更有助掌握產業成長機會並分散投資風險。

展望後市，中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，近期雖然市場受到升息預期干擾，但AI驅動的產業升級趨勢並未改變。無論是高速傳輸材料、高階CCL、ABF載板，或新一代PTFE應用，皆反映產業價值正持續往高規格產品移動，相關供應鏈的成長動能仍值得關注。

葉松炫進一步指出，短期股價波動往往受到總體經濟及市場情緒影響，但從長線角度觀察，AI算力需求提升、材料規格升級及供應鏈價值重分配趨勢仍持續。面對產業輪動加速與技術快速演進，透過ETF分散布局相關受惠企業，較有機會參與產業長期成長成果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF 費城半導體 台積電ADR

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