0050大家都買「人多的地方別去」？股東數據表曝真相：有10張打趴90%股民

脆上一堆人分享對帳單，動不動都上百張0050，現在是不是路上随便問一個人，他都有0050，究竟可不可以買？

​0050股權分散表

1. 多少人買0050

確實0050的股東數舊高達350萬人，等於全台灣每6個人就有1個人有買0050。​

2. 有買0050的人 買進多少張0050？

可以發現買零股的人非常多，佔總人數的43%，而如果你累積超過5張，恭喜你，你已經贏過80%的人；累積到10張的人，就已經是股東裡頭前10%。

3. 許多人還在觀望要不要進場

從過往數據來看，股東人數今年初200萬人，到8月時，股東人數就已經高達350萬人，到了10月，人數依舊在350萬。

近期增加最快的時間是7月底，股市修正的時候，今年進場的人，可以回頭看，你買的均價，是越早買越低還是低點買進比較低。

雖然網路上到處都有人推薦買0050，從數據上真的持有大部位的人比例卻比想像中的低。

其實0050就是台灣前50家公司，等於是將台股主要的龍頭都包牌。

股市中，常說的「人多的地方，不要去」通常是指風口浪尖，炒作的個股，要有多少能耐及資金才可以炒作台灣龍頭？

從數據上持有0050的大戶，大於1000張，也許多是法人機構，一般投資人，只要持有10張，從數據上，就已經是大股東了。

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