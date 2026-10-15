台股跌了他更敢買！借460萬押00631L正二 網驚：現加碼好抖

台股出現回檔，有人選擇觀望，也有人趁機加碼，甚至不惜借錢進場。一名網友在PTT股板分享，自己看好台灣AI與半導體產業長期發展，決定透過信用貸款布局元大台灣50正2（00631L），目前手上共有三筆信貸，合計460萬元，並打算長期持有、不設停損，引發網友熱議。

原PO表示，台股每次回檔，市場總有人問現在能不能買，但他認為台灣是全球AI及半導體供應鏈的重要據點，對長期行情仍有信心，甚至直言「今日高點5萬，過幾年可能成為台股地板」。他也認為，台積電未來仍有成長空間，因此選擇持續布局00631L。

至於資金來源，原PO透露，目前共有三筆信貸，分別為土地銀行80萬元、利率2.2%；中國信託250萬元、利率3.5%；以及中國信託130萬元、利率4.8%，合計460萬元。他表示，近期聽銀行業務員提到未來借貸可能更加嚴格，因此決定再借一筆資金。操作方面，他強調不打算停損，將依照生命週期投資法，等到年紀較大時再逐步降低投資曝險。

貼文曝光後，不少網友替原PO加油，留言「會贏喔」、「推 抱得住就好 我也都持續買進」、「最後上車機會 買買買」，也有人分享自己的操作方式，表示「這種盤我會分批」、「明天再買」、「等等再買，別急」，認為台股回檔雖然提供進場機會，但不一定要急著一次投入。

不過，也有網友對借貸投資正二的風險提出疑慮，留言「現在就加好抖」、「真的很羨慕一輩子都沒有急需用錢的人，可以說放就放呢！」，還有人反問「你要久放怎麼不買685？內扣少很多」。00631L屬於每日追求臺灣50指數單日正向兩倍報酬的槓桿型ETF，長期績效不一定等於指數累積漲跌幅的兩倍，加上信貸仍須支付利息與定期還款，也讓這場借錢買正二的討論格外受到關注。

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