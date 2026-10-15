快訊

阿湯哥「挖掘者」踢大鐵板！生涯最慘滑鐵盧 恐血虧天價78億

學術黑市／重罰百萬抓不到論文代寫 情變竟成破案關鍵

這國家淪AI獵場？神祕美國訂單買走50噸「冷門二手書」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌了他更敢買！借460萬押00631L正二 網驚：現加碼好抖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名PTT網友看好台股長期走勢，分享自己透過三筆合計460萬元的信用貸款布局元大台灣50正2（00631L），並打算長期持有，引發網友討論。聯合報系資料照
一名PTT網友看好台股長期走勢，分享自己透過三筆合計460萬元的信用貸款布局元大台灣50正2（00631L），並打算長期持有，引發網友討論。聯合報系資料照

台股出現回檔，有人選擇觀望，也有人趁機加碼，甚至不惜借錢進場。一名網友在PTT股板分享，自己看好台灣AI與半導體產業長期發展，決定透過信用貸款布局元大台灣50正2（00631L），目前手上共有三筆信貸，合計460萬元，並打算長期持有、不設停損，引發網友熱議。

原PO表示，台股每次回檔，市場總有人問現在能不能買，但他認為台灣是全球AI及半導體供應鏈的重要據點，對長期行情仍有信心，甚至直言「今日高點5萬，過幾年可能成為台股地板」。他也認為，台積電未來仍有成長空間，因此選擇持續布局00631L。

至於資金來源，原PO透露，目前共有三筆信貸，分別為土地銀行80萬元、利率2.2%；中國信託250萬元、利率3.5%；以及中國信託130萬元、利率4.8%，合計460萬元。他表示，近期聽銀行業務員提到未來借貸可能更加嚴格，因此決定再借一筆資金。操作方面，他強調不打算停損，將依照生命週期投資法，等到年紀較大時再逐步降低投資曝險。

貼文曝光後，不少網友替原PO加油，留言「會贏喔」、「推 抱得住就好 我也都持續買進」、「最後上車機會 買買買」，也有人分享自己的操作方式，表示「這種盤我會分批」、「明天再買」、「等等再買，別急」，認為台股回檔雖然提供進場機會，但不一定要急著一次投入。

不過，也有網友對借貸投資正二的風險提出疑慮，留言「現在就加好抖」、「真的很羨慕一輩子都沒有急需用錢的人，可以說放就放呢！」，還有人反問「你要久放怎麼不買685？內扣少很多」。00631L屬於每日追求臺灣50指數單日正向兩倍報酬的槓桿型ETF，長期績效不一定等於指數累積漲跌幅的兩倍，加上信貸仍須支付利息與定期還款，也讓這場借錢買正二的討論格外受到關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 半導體 00631L元大台灣50正2 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「川普會讓美股跌整年？」傳奇操盤手預告放空2027年 網不買單

台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

台股明年獲利還能上修？施羅德看好AI規格升級…00419A鎖定四大商機

同樣追蹤NASDAQ-100⋯009800、00662價差逾10萬！內行人曝關鍵差異

相關新聞

台日韓股市同步重挫！韓股暴跌7.77％ 009826跌不到1％凸顯全球配置優勢

美國9月CPI高於預期引發通膨疑慮，台韓日股同步重挫；台股跌2.75%、韓股7.77%、日股4.42%，009826跌0.89%。

0050大家都買「人多的地方別去」？股東數據表曝真相：有10張打趴90%股民

脆上一堆人分享對帳單，動不動都上百張0050，現在是不是路上随便問一個人，他都有0050，究竟可不可以買？

台股跌了他更敢買！借460萬押00631L正二 網驚：現加碼好抖

網友借信貸460萬元布局00631L正二，稱看好AI與半導體長期發展、不設停損；借貸投資風險引發熱議。

同樣追蹤NASDAQ-100⋯009800、00662價差逾10萬！內行人曝關鍵差異

同樣追蹤美國NASDAQ-100指數，ETF價格卻相差超過10萬元，讓投資人相當困惑。一名網友在Dcard理財板發文，表示自己已持有50張元大台灣50（0050），近期打算增加海外市場配置，卻發現中信NASDAQ（009800）與富邦NASDAQ（00662）價格差距極大，好奇兩者究竟有何不同，引發網友討論。

台股明年獲利還能上修？施羅德看好AI規格升級…00419A鎖定四大商機

施羅德估台股明年獲利成長三成且仍有上修空間，推出00419A布局AI四大領域：半導體、伺服器零組件、光通訊及電力散熱。

台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

美國CPI高於預期拖累台股，台指期夜盤重挫853點；00985A規模兩週增143%，除息倒數2個交易日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。