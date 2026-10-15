快訊

阿湯哥「挖掘者」踢大鐵板！生涯最慘滑鐵盧 恐血虧天價78億

學術黑市／重罰百萬抓不到論文代寫 情變竟成破案關鍵

這國家淪AI獵場？神祕美國訂單買走50噸「冷門二手書」

聽新聞
0:00 / 0:00

iShares 亞太 ETF 調查：四成台灣投資人偏好主動型 ETF 領跑亞太

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞太市場對不同ETF產品的偏好比較，調查期間為2026年3月17日至4月20日，台灣受訪者人數2,309人。（貝萊德投信/提供）
亞太市場對不同ETF產品的偏好比較，調查期間為2026年3月17日至4月20日，台灣受訪者人數2,309人。（貝萊德投信/提供）

ETF從投資工具變成全民投資語言，台灣正站上亞太市場的領先位置。全球第一大ETF品牌貝萊德iShares最新發布《2026亞太ETF投資人洞察》報告，揭露亞太五大市場的投資面貌，調查顯示，台灣成年人持有ETF的滲透率高達53%，位居亞太五大市場之冠，反觀日本滲透率僅3%，台日兩地普及率相差近18倍，呈現顯著的區域成熟度落差。

針對《2026亞太ETF投資人洞察》的宏觀調查結果，貝萊德投信董事總經理陳正芳指出，這項橫跨台灣、澳洲、日本、新加坡及香港的調查顯示，亞太各地的ETF發展步調懸殊，台灣成年人在ETF持有滲透率上拔得頭籌，大幅領先第二名香港的31%、新加坡的18.7%與澳洲的16%，日本市場則以3%居末，顯示台灣市場的普及程度已成熟領跑亞太。

在產品偏好方面，陳正芳分析，調查也發現亞太區投資人對ETF展現出「核心配置共通、周邊需求在地化」的分歧特色，雖然股票型與收益型ETF是亞太各市場共同的核心投資基石，但走出核心資產之外，各市場的投資偏好展現出鮮明的在地色彩。

陳正芳說明，台灣投資人除了高度青睞股票型（55%）與高股息／收益型ETF（52%）外，對「主動型ETF」的偏好更在亞太市場中異軍突起，持有比例高達40%，顯著超越澳洲的25%與香港的24%，成為亞太區主動型商品需求最旺盛的市場。對比其他地區，澳洲投資人高度偏好數位資產（加密貨幣）ETF 40%，僅次於股票型的58%；香港投資人除了以股票型（75%）為大宗外，偏好則廣泛分散於債券型（47%）、商品型（39%）與貨幣型ETF（37%）。

陳正芳表示，調查結果反映出，台灣在ETF普及率與產品接受度上均已躍居亞太領頭羊，投資人不僅將ETF視為核心資產配置工具，對主動型等新型態ETF也展現出成熟且開放的配置意願。他認為，ETF在台灣已從單純的投資工具，逐步發展為大眾理財與長期資產配置的重要基礎，未來市場成長動能將不僅來自投資人數增加，更來自投資需求的持續進化與配置觀念的成熟。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 亞太 投資人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞股後市 法人看多

台股高息ETF商品 有看頭

追逐現金流？先看懂月配息ETF！00929今年漲79%奪冠 配息率15.8%吸睛

主動式ETF 土洋投信大戰

相關新聞

台日韓股市同步重挫！韓股暴跌7.77％ 009826跌不到1％凸顯全球配置優勢

美國9月CPI高於預期引發通膨疑慮，台韓日股同步重挫；台股跌2.75%、韓股7.77%、日股4.42%，009826跌0.89%。

0050大家都買「人多的地方別去」？股東數據表曝真相：有10張打趴90%股民

脆上一堆人分享對帳單，動不動都上百張0050，現在是不是路上随便問一個人，他都有0050，究竟可不可以買？

台股跌了他更敢買！借460萬押00631L正二 網驚：現加碼好抖

網友借信貸460萬元布局00631L正二，稱看好AI與半導體長期發展、不設停損；借貸投資風險引發熱議。

同樣追蹤NASDAQ-100⋯009800、00662價差逾10萬！內行人曝關鍵差異

同樣追蹤美國NASDAQ-100指數，ETF價格卻相差超過10萬元，讓投資人相當困惑。一名網友在Dcard理財板發文，表示自己已持有50張元大台灣50（0050），近期打算增加海外市場配置，卻發現中信NASDAQ（009800）與富邦NASDAQ（00662）價格差距極大，好奇兩者究竟有何不同，引發網友討論。

台股明年獲利還能上修？施羅德看好AI規格升級…00419A鎖定四大商機

施羅德估台股明年獲利成長三成且仍有上修空間，推出00419A布局AI四大領域：半導體、伺服器零組件、光通訊及電力散熱。

台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

美國CPI高於預期拖累台股，台指期夜盤重挫853點；00985A規模兩週增143%，除息倒數2個交易日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。