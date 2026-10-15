iShares 亞太 ETF 調查：四成台灣投資人偏好主動型 ETF 領跑亞太

當ETF從投資工具變成全民投資語言，台灣正站上亞太市場的領先位置。全球第一大ETF品牌貝萊德iShares最新發布《2026亞太ETF投資人洞察》報告，揭露亞太五大市場的投資面貌，調查顯示，台灣成年人持有ETF的滲透率高達53%，位居亞太五大市場之冠，反觀日本滲透率僅3%，台日兩地普及率相差近18倍，呈現顯著的區域成熟度落差。

針對《2026亞太ETF投資人洞察》的宏觀調查結果，貝萊德投信董事總經理陳正芳指出，這項橫跨台灣、澳洲、日本、新加坡及香港的調查顯示，亞太各地的ETF發展步調懸殊，台灣成年人在ETF持有滲透率上拔得頭籌，大幅領先第二名香港的31%、新加坡的18.7%與澳洲的16%，日本市場則以3%居末，顯示台灣市場的普及程度已成熟領跑亞太。

在產品偏好方面，陳正芳分析，調查也發現亞太區投資人對ETF展現出「核心配置共通、周邊需求在地化」的分歧特色，雖然股票型與收益型ETF是亞太各市場共同的核心投資基石，但走出核心資產之外，各市場的投資偏好展現出鮮明的在地色彩。

陳正芳說明，台灣投資人除了高度青睞股票型（55%）與高股息／收益型ETF（52%）外，對「主動型ETF」的偏好更在亞太市場中異軍突起，持有比例高達40%，顯著超越澳洲的25%與香港的24%，成為亞太區主動型商品需求最旺盛的市場。對比其他地區，澳洲投資人高度偏好數位資產（加密貨幣）ETF 40%，僅次於股票型的58%；香港投資人除了以股票型（75%）為大宗外，偏好則廣泛分散於債券型（47%）、商品型（39%）與貨幣型ETF（37%）。

陳正芳表示，調查結果反映出，台灣在ETF普及率與產品接受度上均已躍居亞太領頭羊，投資人不僅將ETF視為核心資產配置工具，對主動型等新型態ETF也展現出成熟且開放的配置意願。他認為，ETF在台灣已從單純的投資工具，逐步發展為大眾理財與長期資產配置的重要基礎，未來市場成長動能將不僅來自投資人數增加，更來自投資需求的持續進化與配置觀念的成熟。

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