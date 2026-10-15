台股明年獲利還能上修？施羅德看好AI規格升級…00419A鎖定四大商機

台股歷經第三季籌碼調整，後市還有多少上漲空間？施羅德投信在市場展望暨新產品發表會上指出，今年台股企業獲利成長預估已從七成上修至八成，明年預估成長三成，且仍有上修機會。

看好AI產業長期需求，施羅德也宣布推出首檔主動式ETF主動施羅德AI台股（00419A），預計11月2日至6日募集。

台股本益比17倍貴嗎？施羅德：仍屬合理

施羅德投信台股投資團隊分析，台股7月經歷外資與散戶籌碼調整，8月外資逐步回補，9月則呈現小幅波動，目前籌碼結構已相對平穩；雖融資水位處於歷史較高區間，但尚未達到過熱程度。

基本面方面，今年台股企業獲利成長預估已由七成上修至八成，明年則維持三成。

施羅德認為，隨著AI供應鏈持續擴產、產業能見度延伸至2028年，明年獲利仍有上修空間。

至於市場評價，台股目前以明年獲利估算的本益比約17倍，略高於過去五年平均的16倍。施羅德認為，考量企業獲利成長與產業前景，目前評價仍屬合理，長線投資人仍有布局機會。

台韓同樣受惠AI 獲利成長來源卻不同

施羅德指出，AI浪潮推升台灣與韓國在MSCI新興市場指數的權重，但兩地半導體產業的獲利結構不同。

韓國主要受惠記憶體供需變化帶動價格上漲，台灣則以台積電先進製程升級為代表，從5奈米、3奈米推進至2奈米，透過技術與產品規格提升帶動成長。

施羅德認為，相較於供需短缺帶來的價格上漲，規格升級支撐的獲利成長較具持續性。

00419A布局AI四大領域 不只看半導體

00419A擬任經理人游信凱表示，這波AI投資機會不再只是單一晶片或短期缺貨題材，而是算力需求增加，帶動整條供應鏈持續升級。

00419A將聚焦半導體、AI伺服器關鍵零組件、光通訊，以及電力與散熱等基礎建設，同時留意機器人、自動駕駛等新興AI應用。

選股重點不只在於企業是否具備AI題材，更要觀察能否符合客戶規格、取得訂單，並將需求轉化為實際獲利。

施羅德強調，並非所有AI供應鏈企業都能同步受惠，因此將透過主動選股，依企業基本面、產業競爭力及成長潛力調整投資組合。

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