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219萬投資人一早被錢香醒！11檔ETF派發312億元股利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年10月15日發放股利的11檔台股ETF。（資料來源︰CMoney）
2026年10月15日發放股利的11檔台股ETF。（資料來源︰CMoney）

台股ETF股利15日發放高峰日，逾219萬人一早就被錢香醒，總計有包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、野村臺灣新科技50（00935）、凱基優選高股息30（00915）等11檔台股ETF發放逾312億元現金股利，預計逾219萬位投資人開心領錢。其中以00919配發207.85億金額最多，再以近一周績效表現來看，00919以2.17%漲幅名列前茅，堪稱息利雙收王。

法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。喜好利滾利的投資人，還可選擇將股利滾入本金再投資，複利效果驚人，偏好長線收益的投資人，可留意擁有半導體、金融相關題材的台股高息ETF。

據了解，00919所追蹤的指數，選股策略兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。精準高息是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用預測未來或是參考過去所造成的誤判。至於精準領息則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

群益投信台股ETF研究團隊表示，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。而領到股利後，除了可當作日常生活現金流外，也可將股利再投入，穩健型投資人可將股息再投入原配息的台股高息ETF；企業獲利為台股提供強力支撐，大盤長線多頭格局仍可期待，積極穩健型的投資人，也可選擇兼具半導體科技題材的台股高息ETF介入台股。

群益台灣精選高息（00919）暨群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，科技半導體、金融產業後市表現均可期。投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

股利 ETF 投資人 00919群益台灣精選高息 00918大華優利高填息30

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