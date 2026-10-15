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施羅德擴展主動式 ETF 版圖 00419A 正式登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動施羅德AI台股00419A小檔案。(資料來源：施羅德投信)
主動施羅德AI台股00419A小檔案。(資料來源：施羅德投信)

羅德正式將主動式ETF版圖拓展至台灣市場。深耕台灣近40年的施羅德投信10月14日宣布推出施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）。施羅德於澳洲、美國及歐洲既有的主動式ETF管理經驗之後，台灣也推出施羅德在亞洲首檔，為投資人提供一檔聚焦於台灣上市AI及科技價值鏈企業的投資商品。

主動施羅德AI台股（00419A）為施羅德投信首檔主動式ETF，聚焦投資受惠於AI發展趨勢的台灣企業，掌握台灣AI生態系長期成長機會。投資範圍涵蓋半導體、光通訊、零組件、基礎建設及重電等AI應用領域企業，完整布局AI產業鏈不同發展環節。

延續施羅德主動式資產管理優勢，00419A結合深耕台股市場多年的在地研究經驗，以及橫跨24個地區、超過650位投資專業人士組成的全球研究平台資源，透過企業基本面分析、AI產業定位評估及競爭力檢視，從超過300檔AI相關企業中精選30檔以上具長期成長潛力的個股納入投資組合。

施羅德自1989年進入台灣市場以來，已成為台灣領先的資產管理公司之一，根據投信投顧公會與臺灣集中保管結算所統計至今（2026）年8月底，目前在台管理資產規模約達新台幣5,673億元。施羅德台股投資團隊平均擁有超過17年的投資與研究經驗，長期致力於為投資人發掘台灣企業的成長價值。

施羅德投信董事長謝誠晃表示，台灣不僅是全球科技產業重鎮，也是亞洲最活躍且發展迅速的ETF市場之一。隨著投資人對主動式ETF的關注度持續提升，很高興推出施羅德的首檔台股主動ETF - 00419A，再次展現施羅德長期深耕台灣市場的承諾，透過創新的投資解決方案，協助投資人掌握新的投資機會。

謝誠晃說明，ETF架構兼具靈活性、透明度與便利性，而主動式管理則讓我們能夠發掘潛在的新興贏家、適時因應市場變化，並建構反映團隊最佳投資觀點的高信心投資組合，全方位掌握台灣AI生態系的長期成長機會。

施羅德全球ETF主管 Tom Stephen 表示：台灣在全球AI生態系中扮演關鍵角色，企業站在半導體創新、數位基礎建設及下一代科技發展的最前線。隨著AI應用加速滲透各產業，施羅德看見整條產業價值鏈蘊含極具吸引力的投資機會。透過結合施羅德全球主動式ETF專業能力與深厚的台灣股票研究實力，施羅德能以聚焦且主動管理的方式，協助投資人掌握當代最重要結構性成長趨勢之一所帶來的投資機會。

施羅德投資正式將主動式 ETF 版圖拓展至台灣市場。施羅德投信董事長謝誠晃（右）與總經理陳思名指出，這是施羅德在亞洲首檔。（施羅德投信/提供）
施羅德投資正式將主動式 ETF 版圖拓展至台灣市場。施羅德投信董事長謝誠晃（右）與總經理陳思名指出，這是施羅德在亞洲首檔。（施羅德投信/提供）

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 羅德 施羅德 00419A主動施羅德AI台股

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