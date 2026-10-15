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高利率環境疊加企業獲利 美股科技硬體仍是投資主線
群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含指出，雖然市場面臨升息與資金成本提高的挑戰，但企業獲利的強勁增長足以抵銷估值壓力，市場表現依然穩健，2026年前三季標普500指數上漲11.8%，屢創新高，同時企業獲利持續上修，使未來12個月本益比從年初的22.2倍降至19.1倍，顯示整體評價仍屬合理。
然而，隨著利率走高，市場將更嚴格檢視AI商業化進程、自由現金流與變現能力，市場將進入企業層級的成長淘汰賽。後續可關注債券殖利率、油價走勢，操作須留意第4季財測與市場廣度變化。產業布局上，在市場最為關切的AI領域，在模型突破、硬體擴建、資本回收與代理商業化同時發展下，市場注意力形成四層重疊，角度也自能否建成延伸至能否應用、收費並留下現金。
李晉含表示，現階段來看，市場對接下來最高成長預期仍集中於AI基礎設施，相關硬體獲利可望延續，料為資金匯集之處，非電族群則可留意包括金融、航太與能源，以掌握個股輪動下的投資契機。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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