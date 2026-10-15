快訊

川普造勢時提到魏哲家 透露「才剛與台積電董座通話」

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

烏軍星鏈突遭限速！馬斯克稱民用性質不能用於進攻 暗示美國政府介入

聽新聞
0:00 / 0:00

高利率環境疊加企業獲利 美股科技硬體仍是投資主線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含指出，雖然市場面臨升息與資金成本提高的挑戰，但企業獲利的強勁增長足以抵銷估值壓力，市場表現依然穩健，2026年前三季標普500指數上漲11.8%，屢創新高，同時企業獲利持續上修，使未來12個月本益比從年初的22.2倍降至19.1倍，顯示整體評價仍屬合理。

然而，隨著利率走高，市場將更嚴格檢視AI商業化進程、自由現金流與變現能力，市場將進入企業層級的成長淘汰賽。後續可關注債券殖利率、油價走勢，操作須留意第4季財測與市場廣度變化。產業布局上，在市場最為關切的AI領域，在模型突破、硬體擴建、資本回收與代理商業化同時發展下，市場注意力形成四層重疊，角度也自能否建成延伸至能否應用、收費並留下現金。

李晉含表示，現階段來看，市場對接下來最高成長預期仍集中於AI基礎設施，相關硬體獲利可望延續，料為資金匯集之處，非電族群則可留意包括金融、航太與能源，以掌握個股輪動下的投資契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

美股 利率 疊加

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

九檔美股ETF 創高價

利率敏感度低 科技成長股、大型股、新興亞股、短債看好

美股漲太高不敢買？009800布局NASDAQ-100 專家揭定期定額策略

國泰證券10月投資觀點：AI 熱潮進入驗收期 產業鏈迎接新商機

相關新聞

台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

美國CPI高於預期拖累台股，台指期夜盤重挫853點；00985A規模兩週增143%，除息倒數2個交易日。

新鮮人月薪扣房租孝親費剩3千⋯0050、台積電怎選？網一面倒推它

剛踏入職場想開始投資，卻因薪水有限，不知道該如何選擇標的。一名社會新鮮人在Dcard股票板發文，表示自己每月扣除房租及孝親費後，僅能拿出3000元投入股市，猶豫該選擇元大台灣50（0050）還是台積電（2330），引發網友熱烈討論，多數人建議優先選擇0050，降低單押個股的風險。

七檔主動式ETF火熱 資金轉向金融股息及本月除息的商品

全球主要股市近期震盪幅度加大，投資人短線轉趨觀望，據統計，整體主動式ETF受益人數近一周減少5.5萬多人，部分資金轉向金融股息及本月除息的台股主動式ETF，進一步推升七檔相關ETF規模、單位數逆勢正成長。

219萬投資人一早被錢香醒！11檔ETF派發312億元股利

台股ETF股利15日發放高峰日，逾219萬人一早就被錢香醒，總計有包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、野村臺灣新科技50（00935）、凱基優選高股息30（00915）等11檔台股ETF發放逾312億元現金股利，預計逾219萬位投資人開心領錢。其中以00919配發207.85億金額最多，再以近一周績效表現來看，00919以2.17%漲幅名列前茅，堪稱息利雙收王。

布局陸股ETF 留意風險

中國十一長假後，陸股恢復交易，台灣掛牌陸股ETF也迎來資金重新布局，市場呈現「選股不選市」的現象，資金明顯呈現分歧，傾向於布局科技主題。

14檔台股標的 表現搶眼

即使台股大盤近期創高後拉回整理，但台股ETF買氣仍不減，共14檔台股ETF規模逆勢創新高，其中高股息型ETF占八檔，而部分ETF今年以來含息報酬率已突破100%，規模與績效雙雙亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。