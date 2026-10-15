台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

美國9月消費者物價指數（CPI）高於預期，拖累美股與台指期夜盤走勢。台指期14日晚間一度衝上49,000點，隨後一路走低，最終收在47,945點，大跌853點、跌幅1.75%，盤中高低震盪達1,150點。隨著台股面臨賣壓，即將在19日除息的主動野村台灣50（00985A），因首次預估配息2.15元，加上最新規模突破250億元，能否吸引逢低買盤進場，也成為市場關注焦點。

美國9月CPI年增3.7%，高於預期的3.6%，核心CPI年增2.6%，也超過預期的2.5%。數據公布後，美股電子盤轉弱，台指期夜盤跟著翻黑，高低震盪超過450點，市場對聯準會後續利率政策的變化更加敏感。

00985A將在10月19日迎來首次除息，每單位預估配發2.15元，換算每張可領2,150元，預計11月13日發放。

最後買進日為10月16日，代表15日已是參與本次配息的倒數第二個交易日，若台股開盤拉回，是否吸引資金趁低布局，值得觀察。

00985A近期規模成長也相當明顯，9月30日僅106.02億元，10月12日突破200億元，來到201.48億元，截至14日收盤更攀升至257.79億元，短短約兩週增加151.77億元，增幅約143%。

00985A基金規模成長一覽表

日期 基金規模 較前次增加 9/30 106.02億 — 10/8 176.11億 +70.09億 10/13 238.10億 +61.99億 10/14 257.79億 +19.69億 累計成長 +151.77億 +143.2%

資料整理：2026/9/30～2026/10/14。較前次增加為本表所列前一日期之差額。

00985A被部分投資人稱為「進階版0050」，主要是因為兩檔ETF都聚焦台灣大型企業，但選股方式不同。元大台灣50（0050）追蹤臺灣50指數，00985A則由經理人從上市櫃市值前150大企業中，主動挑選約50檔股票，並依市場變化調整持股。

持股方面，依10月13日資料，0050的台積電權重約56.5%，00985A則約14.8%，另外布局台光電、鴻勁、健策、統一及智邦等企業，持股相對分散。不過，00985A採主動選股策略，績效也更仰賴經理人操作。

隨著美國通膨數據牽動市場情緒，台股短線震盪可能加大，而00985A距離除息只剩兩個交易日，接下來的成交量與買盤變化，將是觀察重點。

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