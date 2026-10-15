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14檔台股標的 表現搶眼

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

即使台股大盤近期創高後拉回整理，但台股ETF買氣仍不減，共14檔台股ETF規模逆勢創新高，其中高股息型ETF占八檔，而部分ETF今年以來含息報酬率已突破100%，規模與績效雙雙亮眼。

根據CMoney統計，規模創高的台股ETF包括：元大高股息（0056）、群益台灣精選高息、國泰永續高股息規模年增介於2061.9至3193.2億元。

另外，大華優利高填息30、主動中信台灣收益、群益臺灣加權正2、群益半導體收益、主動野村台灣50、台新臺灣IC設計規模則年增100.2至790.4億元，表現亮眼。

進一步觀察今年以來含息漲幅，群益臺灣加權正2達145.3%，台新台灣IC設計、群益半導體收益分別上漲109.7%、105.1%，漲幅均突破100%；台新臺灣半導體30、玉山市值動能50也分別有98.1%、81.1%的表現。

高股息ETF方面，國泰永續高股息、元大高股息、大華優利高填息30、群益台灣精選高息、主動安聯台灣高息等績效介於56.3%以上至75.5%，不僅兼具規模成長與報酬表現，而部分資金流向仍以高股息ETF為主，科技與半導體題材則在績效表現上展現強勢。

綜合群益臺灣加權正2經理人洪祥益、群益半導體收益經理人謝明志表示，第4季受惠旺季動能延續，族群營收料維持雙位數季增。台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，台股盤勢仍有望迎接第4季傳統股市旺季上漲契機。

玉山投信指出，美股財報季即將到來，市場預估第3季S&P 500獲利年增率將達29.5%，且獲利預估仍持續上修。穩健經濟基本面與強勁獲利成長動能，將有助於抵禦利率上升所帶來的評價壓縮壓力，特別是美股、台韓科技供應鏈等獲利能見度更高的族群。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 群益 高股息 ETF

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