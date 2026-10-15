施羅德00419A 下月開募

施羅德投信昨（14）日宣布推出主動施羅德AI台股ETF（00419A），將於11月2日開募，季配息。施羅德在澳洲、美國及歐洲已有主動式ETF管理經驗，00419A是其在亞洲的首檔ETF，將成為該公司其他亞洲市場借鏡的對象。

主動施羅德AI台股為施羅德投信首檔主動式ETF，聚焦投資受惠於AI發展趨勢的台灣企業，掌握台灣AI生態系長期成長機會。投資範圍涵蓋半導體、光通訊、零組件、基礎建設及重電等AI應用領域企業，完整布局AI產業鏈不同發展環節。

理柏統計今年來到10月12日，施羅德台灣樂活中小基金狂漲169%，不但高居台股基金績效第一名，且打敗兩倍槓桿ETF。延續施羅德主動式資產管理優勢，主動施羅德AI台股透過施羅德台股投資團隊選股策略，為投資人提供一檔聚焦台灣上市AI及科技價值鏈企業的投資商品。

施羅德投信指出，主動施羅德AI台股結合深耕台股市場多年的在地研究經驗，以及橫跨24個地區、超過650位投資專業人士組成的全球研究平台資源，透過企業基本面分析、AI產業定位評估及競爭力檢視，從超過300檔AI相關企業中，精選30檔以上具長期成長潛力的個股納入投資組合。

施羅德投信董事長謝誠晃表示，台灣不僅是全球科技產業重鎮，也是亞洲最活躍且發展迅速的ETF市場之一。隨著投資人對主動式ETF的關注度持續提升，施羅德很高興推出首檔台股主動ETF，再次展現施羅德長期深耕台灣市場的承諾，透過創新的投資解決方案，協助投資人掌握新投資機會。

謝誠晃說明，ETF架構兼具靈活性、透明度與便利性，主動式管理更能發掘潛在的新興贏家、適時因應市場變化，並建構反映團隊最佳投資觀點的高信心投資組合，全方位掌握台灣AI生態系的長期成長機會。

根據投信投顧公會與臺灣集中保管結算所統計至8月底，目前施羅德在台管理資產規模約達5,673億元。施羅德台股投資團隊平均投資與研究經驗超過17年，長期致力於為投資人發掘台灣企業的成長價值。

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