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七檔主動式ETF火熱 資金轉向金融股息及本月除息的商品

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球主要股市近期震盪幅度加大，投資人短線轉趨觀望。聯合報系資料照
全球主要股市近期震盪幅度加大，投資人短線轉趨觀望。聯合報系資料照

全球主要股市近期震盪幅度加大，投資人短線轉趨觀望，據統計，整體主動式ETF受益人數近一周減少5.5萬多人，部分資金轉向金融股息及本月除息的台股主動式ETF，進一步推升七檔相關ETF規模、單位數逆勢正成長。

包括主動野村台灣（00985A）、主動復華金融股息（00998A）、主動中信台灣收益、主動兆豐台灣豐收等四檔標的單周規模、單位數增幅超過二位數，表現相對突出。

主動式ETF規模及單位數概況
主動式ETF規模及單位數概況

市場法人分析，主因月初各家所公布的配息金額創高，加上近期行情出現回檔，提高投資人參與除息意願，帶動相關標的申購熱度及規模增長。

其中，主動復華金融股息ETF布局以歐美金融股為主，近月受美債殖利率及貨幣政策變動等消息面衝擊，使股價出現較大修正，由於前兩次配息預估年化殖利率超過9%，行情回檔反而吸引資金逢低搶進，讓近期成交量明顯放大，上周甚至再創掛牌以來單日成交量新高。

主動復華金融股息ETF經理人張正宇表示，觀察近期美國公布的總經數據顯示，基本面通膨環境實質上較預期溫和，預期未來六個月通膨數據將延續降溫趨勢，公債殖利率有望隨之築頂回落，若油價回落將有助市場評價修復，建議投資人可透過逢低分批布局，掌握歐美金融產業中長線資本利得及股息收益機會。

主動中信台灣收益ETF經理人張書廷指出，台積電將於今（15）日召開法說會，若公司對AI需求、先進製程及後續營運展望維持正向，有望進一步提振半導體及AI供應鏈投資信心。

反之，若展望僅符合市場預期，考量股價先前已反映部分樂觀預期，短線也不排除出現利多實現的震盪走勢。

張書廷認為，AI仍是中長期投資主軸，但隨指數位階墊高，資金可能從單純追逐大型權值股，進一步向具實質業績支撐的供應鏈擴散，可持續留意先進製程、PCB／CCL、先進封裝、散熱、CPO及高速傳輸等族群。

其中，PCB產業第3季營收已有基本面支撐，後續AI伺服器升級帶動的高階材料與相關零組件需求，仍值得持續關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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