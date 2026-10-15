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九檔美股ETF 創高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美股進入第3季財報季，盤面轉趨震盪整理，但仍有九檔美股ETF率先創新高。展望後市，市場焦點將由AI資本支出規模，逐步轉向企業獲利成長與投資效益的實際展現。投信法人建議，企業獲利支撐美股基本面，美股ETF逢回可布局。

檢視創高的美股ETF今年來表現，根據CMoney統計至昨（14）日，依序為永豐美國科技（00886）34.4%、統一FANG+（00757）的25.6%、統一美國50的18.01%、台新標普500的16.76%、元大S&P 500的16.72%、富邦標普500的16.6%、野村美國研發龍頭13.9%、貝萊德標普卓越50的11.9%。

統一FANG+經理人林良一表示，目前市場主流觀點認為企業的AI資本支出與逾15%的獲利成長，仍足以抵銷聯準會（Fed）升息與高利率，但上漲股票的範圍收窄、資金轉向大型股。對於市場開始計較AI資本支出回報，須持續關注新財報季的企業表現。年底前Fed再升息幾乎已成市場共識、10月的美國就業與通膨數據，將是決定Fed貨幣政策及市場延續上漲力道的關鍵。

富邦標普500經理人蘇筱婷表示，美國企業獲利強勁，成為支撐美股中長期行情的重要基礎。根據統計，標普500指數第2季企業每股盈餘（EPS）年增率超過50%，即使排除一次性收益影響，仍達29%，顯示企業本業獲利持續改善，美股上漲並非僅由本益比擴張推動。

隨著AI投資需求延續，市場持續上修今年美國企業獲利預期，反映美股基本面仍具支撐。儘管短期仍須留意評價偏高及市場波動風險，但在企業獲利預期持續上修的背景下，美國大型企業中長期成長動能仍值得關注。

野村美國研發龍頭經理人林怡君表示，第4季美股可關注企業財報與AI商業化進展，大型企業通常具備較充裕的研發資源、廣泛客戶基礎與全球通路，有利於持續投入創新，並將新技術推向市場。

隨著AI由基礎建設延伸至推論及應用，具技術優勢與成熟商業模式的研發龍頭，有望透過既有產品與服務加速導入AI，拓展營收來源、提升營運效率。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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