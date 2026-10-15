布局陸股ETF 留意風險

中國十一長假後，陸股恢復交易，台灣掛牌陸股ETF也迎來資金重新布局，市場呈現「選股不選市」的現象，資金明顯呈現分歧，傾向於布局科技主題。

不過，法人也提醒，科技主題ETF仍受產業景氣、政策變化及市場波動影響，投資人布局時仍應留意相關風險。

10月來中國股市雖也回檔，不過，跌幅相對較輕微，而觀察中國股市的原型ETF淨申贖情況可以發現，僅復華中國5G和永豐中國科技50大呈現淨申購。

對此，市場人士分析，復華中國5G與傳統陸股ETF最大的差異，在於其聚焦中國5G通訊及科技產業鏈，投資題材涵蓋光通訊、網通設備及相關科技供應鏈。隨著全球AI基礎建設持續推進，高速資料傳輸與光通訊需求成為市場關注焦點，也讓中國科技相關ETF與傳統大型權值股ETF的表現出現分化。

從今年來市價漲幅觀察，陸股ETF呈現跌多漲少的局面，其中，以復華中國5G累計上漲21.6%，優於多數陸股ETF，而同樣聚焦中國科技產業的永豐中國科技50大的19.1%漲幅，其餘上漲的ETF還有中信中國高股息漲7.4%、富邦中証500漲1.6%、元大寶滬深0.43%。相較之下，傳統大型權值股、新經濟、中小型股表現就相對疲軟，顯示中國不同產業及投資主題的表現差距持續擴大。

富邦中証500經理人陳双吉表示，中國股市類股輪動仍將聚焦AI發展進程與企業基本面表現。AI方面，可持續關注大型網路平台業者模型迭代、AI Agent滲透速度、應用場景擴張及商業化進展，隨AI逐步由技術投入走向實際應用與營收貢獻，有望為相關產業帶來新一波成長動能。

出口動能仍具一定支撐，加上AI、高階設備等需求持續挹注製造業，配合財政資金陸續落地、重大項目加快開工，政策效果可望逐步反映至實體經濟。

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