主動式、高股息ETF退燒？AI推理需求後勁強 高息半導體ETF展露頭角

台股ETF蔚為國人理財主流，但投資人偏好ETF類型，現階段卻出現變化，根據CMoney統計，今年以來台股ETF規模持續成長，截至10月14日，共有12檔ETF規模創新高，主要類型集中半導體、市值型及高股息三類，不過，若對照同期間單位數變化和績效表現，則發現今年以來AI、半導體相關ETF今年來申購買氣後勁強，且規模成長、單位數變化或績效表現，表現不輸主動式、高股息等ETF。

投信法人表示，AI基建潮帶動，加上AI智能體經濟初現雛型，推動AI發展接近中段，而非泡沫階段，有利於台股AI、半導體ETF，持續受惠於全球半導體產業鏈供需吃緊、訂單需求強勁成長等利多。特別是台灣半導體供應鏈，擁完整生態系、股價表現具韌性，透過訴求「高配息」的台股半導體ETF，可以捕捉AI及企業盈利增長機會，把握優質企業股價有「基」之彈。

根據CMoney統計，今年來模創新高的台股ETF中，單位數成長率倍增有五檔，其中，AI半導體ETF占三檔最多，包括台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962）、以及群益半導體收益（00927）都入列，今年ETF單位數成長率翻一至兩倍成長，增幅表現亮眼；另外，市值型、主動式各有一檔進榜；至於傳統投資人關注的老牌高股息ETF，今年以來單位數成長不增反減，或維持個位數成長，顯示台股ETF市場買氣大風吹，在AI強勢助攻下，投資人新增申購單位數轉向科技主題ETF，其中又以10月以來訴求「高配息」的半導體ETF後來居上，不論申購、買氣等，都獨領風騷，有機會成為台股投資人存股領息的投資新歡。

台新臺灣IC設計ETF（00947）經理人黃鈺民表示，全球AI浪潮不斷迭代推進下，代理AI正如火如荼展開、實體AI更方興末艾，未來世界少不了AI，AI少不了半導體，甚至是扮演關鍵樞紐的台灣半導體，顯示台灣半導體產業，至少還有黃金十年成長紅利可期，有助於訴求高配息的台股半導體ETF，一來股價掌握中長期資本利得成長潛力，二來每季配息收益，也逐漸展露較高收益分配能力，讓ETF兼顧息利雙贏優勢。

台新投信指出，高息半導體ETF逐漸嶄露頭角，表示投資人過去看待這類產品須改觀，高息半導體ETF有機會轉向追求高成長、高配息，兩者隨股價上揚、ETF具資本利得挹注，更有機會創造息利雙收、同時兼顧的情形，成為近期台股ETF超人氣吸鈔（票）機，建議投資人選擇這類熱門半導體商品，仍須注意價格波動情形，採分批或定期布局為宜，若是中長期投資人，則應觀察ETF含息的總報酬率表現、並同時關注除息後的填息狀況。

投資專家提醒，半導體ETF預估年化配息率不等於實際報酬率，投資人想參加半導體ETF除息行情，除看ETF預估配息金額外，其他如股價含息報酬率（總報酬）、配息穩定性及成分股組成變化，也都值得納入中長期投資考量，並且注意市場搶進高配息ETF後，可能出現成交價與淨值偏離的影響。

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