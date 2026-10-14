貝萊德iShares黃金礦業ETF傘型基金 獲准募集

貝萊德投信宣布，貝萊德iShares安碩世界黃金礦業ETF傘型證券投資信託基金已獲主管機關核准募集。該傘型基金旗下包含兩檔ETF，分別為貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）及貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）。兩檔ETF皆以全球布局為核心，透過指數化投資方式，分別聚焦黃金與全球礦業產業，協助投資人掌握全球黃金需求升級，以及AI、電氣化與基礎建設帶動的金屬礦業需求成長趨勢。

貝萊德iShares安碩世界黃金ETF聚焦全球黃金與白銀礦業龍頭企業，受惠於全球央行持續買進黃金、外匯儲備多元化及避險需求升溫等長期趨勢；貝萊德iShares安碩世界礦業ETF則布局全球礦業與金屬生產企業，掌握 AI 革命、能源轉型及基礎建設升級所推動的銅、鋁和其他關鍵礦產需求成長，布局未來全球經濟發展的重要上游資源。

近年來，全球主要央行增持黃金已成趨勢、各國外匯儲備結構出現轉變，加上法定貨幣購買力逐漸受到通膨侵蝕，均為黃金需求提供堅實支持，並進一步擴大金礦企業的利潤空間；同時，AI資料中心建設、電氣化趨勢與能源轉型快速發展，帶動銅、鋁等關鍵金屬需求成長，又礙於礦產開發周期較長，供給擴張速度相對有限，致使全球資源供需失衡議題備受關注，黃金與礦業因此成為眾所聚焦的兩大長期投資主題。

貝萊德表示，這次推出黃金與礦業ETF傘型基金，除進一步完善 iShares 在台灣的 ETF 產品版圖，也將貝萊德30多年來在黃金、礦業及天然資源領域累積的全球領先經驗與投資研究實力導入 ETF 平台，讓投資人一次掌握黃金價值回歸與全球資源需求升級的兩大長線投資契機。

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