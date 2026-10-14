00922將除息 最後買進日為10月16日

國泰台灣領袖50（00922）這次除息最後買進日為10月16日，除息交易日為10月19日，股利預計於11月12日發放。預估近19萬名投資人可望參與這次領息。

國泰投信表示，隨著台股今年以來累積漲幅亮眼，不少投資人面臨擔心追高與害怕錯過行情的兩難。此時與其猜測短期市場高低點，不如透過聚焦台灣大型龍頭企業的市值型ETF，分散個股風險並參與企業長期成長成果。特別是在企業獲利與產業趨勢持續帶動下，具備規模優勢、競爭力及流動性的龍頭企業，面對市場震盪往往有較佳的韌性。

00922自成立以來廣受市場關注，依照證交所最新統計，00922基金規模自2025年底約431億元，到2026年10月5日一度突破1,000億元，來到約1,016億元水準，不到十個月成長135%，躋身國內大型ETF之列，長期位居證交所熱門定期定額ETF排行。

00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，與國民ETF 00878同樣採用國際指數編製機構MSCI的系列指數，選股機制兼顧市值代表性及企業獲利品質等概念，會先排除近四季EPS為負公司，以及低碳轉型分數落後的企業，最終篩選出台灣最具代表性的50家大型企業作為成分股。權重採調整後市值加權設計，並設有單一成分股及前五大成分股權重上限機制，有助降低過度集中風險，兼顧參與龍頭企業成長與投資組合穩定性。

國泰投信指出，面對市場震盪與產業基本面變化，透過市值型ETF一次掌握台灣產業領袖企業，仍是投資人布局台股長期成長趨勢的重要策略。

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