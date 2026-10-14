快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

00922將除息 最後買進日為10月16日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰台灣領袖50（00922）這次除息最後買進日為10月16日，除息交易日為10月19日，股利預計於11月12日發放。預估近19萬名投資人可望參與這次領息。

國泰投信表示，隨著台股今年以來累積漲幅亮眼，不少投資人面臨擔心追高與害怕錯過行情的兩難。此時與其猜測短期市場高低點，不如透過聚焦台灣大型龍頭企業的市值型ETF，分散個股風險並參與企業長期成長成果。特別是在企業獲利與產業趨勢持續帶動下，具備規模優勢、競爭力及流動性的龍頭企業，面對市場震盪往往有較佳的韌性。

00922自成立以來廣受市場關注，依照證交所最新統計，00922基金規模自2025年底約431億元，到2026年10月5日一度突破1,000億元，來到約1,016億元水準，不到十個月成長135%，躋身國內大型ETF之列，長期位居證交所熱門定期定額ETF排行。

00922追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，與國民ETF 00878同樣採用國際指數編製機構MSCI的系列指數，選股機制兼顧市值代表性及企業獲利品質等概念，會先排除近四季EPS為負公司，以及低碳轉型分數落後的企業，最終篩選出台灣最具代表性的50家大型企業作為成分股。權重採調整後市值加權設計，並設有單一成分股及前五大成分股權重上限機制，有助降低過度集中風險，兼顧參與龍頭企業成長與投資組合穩定性。

國泰投信指出，面對市場震盪與產業基本面變化，透過市值型ETF一次掌握台灣產業領袖企業，仍是投資人布局台股長期成長趨勢的重要策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國泰 除息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

台股震盪00406A 吸金力強、本周將公布配息 預估可維持前三次水準

00904、00947買氣爆火 除息前搶進只剩兩天

00406A今迎0.138元配息最後買進日！規模破600億、股價重返10元

相關新聞

永豐銀合併京城銀 基準日明年元旦

永豐銀行於14日公告，與京城銀行共同議定2027年1月1日為合併基準日。永豐銀行表示，將以每股24元溢價發行普通股18.65億股，並支付部分現金，取得母公司永豐金控所持有的京城銀行全部股份；合併後將以永豐銀行為存續公司。

00922將除息 最後買進日為10月16日

國泰台灣領袖50（00922）這次除息最後買進日為10月16日，除息交易日為10月19日，股利預計於11月12日發放。預估近19萬名投資人可望參與這次領息。

新台幣連兩日重貶逾3角 下探32.3元

新台幣匯率連續兩個交易日重貶。受到國際金融市場震盪、外資撤出股市影響，新台幣昨日貶值1.9角，失守32元整數關卡，今日貶勢未歇，盤中一度來到32.224元，續貶1.39角，短短兩個交易日累計貶值逾3角，匯市再度掀起波瀾。

T I S A如何免稅 財長莊翠雲首度證實要透過修投信投顧法進行

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）如何減稅受到外界矚目，財政部長莊翠雲今天在備詢時首度證實，TISA減稅會透過投信投顧法的修法來進行，金管會正在進行細節的擬定，兩大部分已經達成共識。

八大行庫加薪大利多 明年加薪幅度有機會一律5%起跳

立法院財委會今日釋出八大公股行庫加薪大利多。由於台灣金控的董事會已經通過為台灣金控和旗下台灣銀行加薪5%，因此立委賴士葆要求其他的行庫全面比照台灣金控的加薪水準對主席賴會員也要求，台銀、土地銀行跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，一個月內必須要交出調薪報告。

財長證實公股投信四合一22日開董事會 立委建議九千億債務基金助陣

財政部長莊翠雲今日首度在立法院備詢首度間接證實包括第一金、華南金、兆豐金、合庫金四家公股金控旗下的投信跟金控，將在10月22日同步召開董事會通過合併案，以及四家投信已完成董監席次的協商分配。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。