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台股ETF規模逆勢攀峰 14檔創高、高息型吃香

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成

台股大盤創高後拉回整理，仍有部分台股ETF規模逆勢創新高。根據CMoney統計至14日，包括群益半導體收益（00927）、群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權正2（00685L）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）等，共有14檔台股ETF規模創新高，其中高股息型ETF就占八檔。

進一步觀察這14檔ETF今年以來含息績效，群益臺灣加權正2以145.35%的漲幅居冠，還有兩檔ETF績效漲幅超過100%，包括群益半導體收益及台新臺灣IC設計（00947）等。

值得注意的是，群益半導體收益今年第四次季配息，每受益權單位配發2元，預估年化配息率達20.06%，且已連續四季創下配息金額新高，預計10月19日除息，投資人若想參與本次配息，最晚須於10月16日買進。

群益半導體收益採每年1、4、7、10月季配息，成分股涵蓋IC設計、晶圓代工與製造、封裝測試等半導體產業領域，布局包括台積電（2330）、聯電（2303）、日月光投控（3711）及瑞昱（2379）等業者，兼顧半導體產業成長題材與股利收益機會，吸引投資人關注。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，而台灣半導體8月營收年增61%大幅優於歷史平均，第3季在AI先進製程與高階封測驅動下，晶圓代工與封測營收預估季增15%至20%。

第4季受惠旺季動能延續，族群營收料維持雙位數季增。台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，台股盤勢仍有望迎接第4季傳統股市旺季上漲契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 規模

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