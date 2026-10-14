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台股震盪資金找避風港 00919等5檔ETF金融股占比逾五成

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
資料來源：CMONEY
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台股13日重挫960點、失守4萬9千點大關後，14日盤中高低震盪達676.48點，終場反彈284.52點、收在48,625.83點，漲幅0.59%，台積電（2330）法說前收平盤2,490元。而近期金融股在市場震盪中展現相對抗跌特性，金融股持股比重較高的台股ETF，也持續受到市場關注。

統計94檔台股ETF中有55檔持有金融類股，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）、統一台灣高息動能（00939）、凱基優選30（00938）共有5檔持有金融股五成以上。

市場法人表示，近期台股電子權值股跌幅較重，短線資金可能轉進金融股避險，當科技類股波動放大時，金融股部位可發揮緩衝效果，建議投資人可留意金融股占比高的台股高息ETF投資契機。

群益投信台股ETF研究團隊指出，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。而面對大盤震盪，金融股比重較高的配置，在市場快速修正時具一定緩衝效果。此外，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人，建議投資人可持有金融股比例高的台股高息ETF。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。建議投資人應該關注如何讓自己的投資部位打造穩定現金流，在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

金融股 台股 凱基

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