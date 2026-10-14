009830登場 掌握AI基建與多元礦產輪動商機

AI投資浪潮持續向基礎建設延伸，從資料中心、電網升級到能源供應，背後皆仰賴金屬與礦產資源。在需求擴張、地緣衝突與政策加持三大利多驅動下，礦業正從傳統景氣循環產業，進一步成為科技發展與國家資源安全的重要支柱，長期投資價值與日俱增。為協助投資人掌握相關機會，中國信託投信推出中信金屬及礦業（009830），聚焦美國金屬與礦業企業，透過多元產業布局，替投資人掌握市場輪動行情。

009830經理人施絜心表示，需求擴張成為支撐礦業發展的重要動能。AI競賽不僅帶動晶片與伺服器需求，更推動資料中心建設及電力系統擴充。而鋼鐵是廠房結構、設備支撐與供電設施的重要材料，銅則廣泛應用於輸電、變壓器及配電系統。隨著算力規模擴大，實體基礎建設所需的金屬投入亦同步增加，讓AI成長商機由科技產業向上游原物料延伸。

施絜心指出，根據高盛估計，AI資料中心每GW用銅需求約為2.39萬噸，較傳統資料中心的1.84萬噸高出約30%。資料中心擴建與電網升級形成雙重需求，但礦產供給擴充涉及探勘、許可及開發等程序，難以在短期內快速到位。在需求成長與供給調整速度不一的情況下，具備資源、產能及加工能力的企業，將有望掌握產業發展契機。

其次，地緣衝突與供應鏈重組，持續凸顯關鍵礦產的戰略價值。施絜心指出，礦產供應集中、出口管制及運輸中斷風險，使各國更加重視原料取得的穩定性，企業採購思維也逐步由成本考量擴大至供應安全，帶動供應來源多元化與在地生產需求。同時，地緣政治不確定性亦提高黃金的儲備與避險需求，使礦業投資同時涵蓋工業發展與貴金屬等不同驅動因素。

此外，政策支持也為礦業發展增添中長期動能。施絜心表示，關鍵礦產已成為各國強化經濟與國家安全的重要布局方向，美國透過資源儲備、盟國合作、礦場許可流程改善及融資支持等方式，推動供應鏈自主。政策資源投入，有助於促進礦產開發、冶煉與加工能力建置，也讓具備相關技術及產業鏈整合能力的美國企業，迎來新的發展機會。

面對不同礦產各有成長動能，投資人如何掌握布局時機？施絜心表示，鋼鐵、銅、鋁、黃金及稀土等產業，受到景氣、供需與政策影響的程度不同，市場領漲族群也會隨環境變化而輪動。透過涵蓋多元金屬與礦業企業的主題型ETF，投資人可降低自行挑選單一礦產或個股的難度，在同一投資組合中參與不同產業的成長機會。

009830追蹤「標普金屬及礦業精選行業指數」，以美國註冊及掛牌企業為篩選範圍，涵蓋鋼鐵、黃金、銅、鋁、白銀、多元化金屬及採礦、煤炭及燃料資源等領域，布局由上游礦產開採延伸至中游冶煉與加工。指數採修正等權重方式配置，並於每年3、6、9、12月定審，依編製規則調整成分股與權重，提供投資人參與美國金屬礦業的管道。

中國信託投信表示，從AI基建擴張、供應鏈重塑到資源自主政策，金屬與礦產在全球經濟中的重要性持續提升。009830以「聚焦美國、分散布局多元礦產、參與礦產輪動」為三大特色，讓看好資源產業長期趨勢的投資人，透過ETF掌握科技發展背後的原物料商機，拓展投資配置。

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