同樣追蹤NASDAQ-100⋯009800、00662價差逾10萬！內行人曝關鍵差異

同樣追蹤美國NASDAQ-100指數，ETF價格卻相差超過10萬元，讓投資人相當困惑。一名網友在Dcard理財板發文，表示自己已持有50張元大台灣50（0050），近期打算增加海外市場配置，卻發現中信NASDAQ（009800）與富邦NASDAQ（00662）價格差距極大，好奇兩者究竟有何不同，引發網友討論。

原PO指出，009800與00662同樣追蹤NASDAQ-100指數，但00662一張要價十幾萬元，009800一張卻只要一萬多元，讓他不解「為什麼股價差這麼多？」由於目前已有50張0050，希望進一步分散投資至海外市場，因此猶豫該選擇哪一檔ETF，或直接購買美股QQQ。

不少網友解釋，兩檔ETF雖然追蹤相同指數，但掛牌時間、基金淨值及發行單位數不同，因此價格自然存在差距，並不代表價格較低的ETF比較便宜。有人留言「009800跟00662都是追那斯達克100沒錯，股價差很多主要是掛牌時間跟淨值不同」，也有人比喻，就像將同一筆資產分成不同份數，每份價格自然不同。

至於該如何選擇，網友指出兩檔ETF在配息政策、費用及交易便利性方面仍有差異，其中00662採不配息設計，009800則有配息機制。部分網友認為，小額投資人可考慮單價較低的009800，留言「009800價位比較低，買起來比較開心而已」、「交易習慣的問題而已」，但也有人偏好00662的交易量與長期操作便利性。

另一方面，也有網友建議直接投資美股QQQ，認為可依資金所在地及交易習慣決定，表示「我買QQQ，但如果資金本來都在台灣，可以直接買009800，省事很多」。不過，購買美股仍須考量換匯、交易成本及稅務等因素。

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